Причины дефицита витамина В12

В некоторых случаях люди сталкиваются с нехваткой витамина В12. Каковы причины дефицита, расскажем в нашем материале.

Операции меняют анатомию пищеварительной системы

Витамины группы В являются одними из самых важных в организме человека. Особое место занимает цианокобаламин. Он участвует в процессах кроветворения, нужен для обмена веществ. Основным источником являются продукты питания животного происхождения. В некоторых случаях люди сталкиваются с нехваткой витамина В12. Каковы причины дефицита, расскажем в нашем материале.

Причина 1: анемия

Из-за дефицита витамина В12 может наблюдаться анемия. Наиболее часто это случается с людьми старше 60 лет. Риск дефицита может увеличиться из-за естественного снижения уровня соляной кислоты в желудке, что происходит с возрастом. Она нужна для поглощения витамина В12 из питания. А постоянное использование кислотопонижающих препаратов для лечения рефлюксной болезни повышает риск дефицита В12 и мегалобластной анемии.

Причина 2: аутоиммунные заболевания

При аутоиммунных заболеваниях возможен дефицит витамина В12. Они провоцируют воспаление желудка и разрушают специализированные клетки. Благодаря этому ухудшается способность организма усваивать витамин В12. Особенно это заметно при атрофическом гастрите и пернициозной анемии.

Причина 3: гельминты

Ещё одной причиной дефицита важного для организма витамина могут быть гельминты. Наличие паразитов способно вызвать раздражение кишки, воспаление и нарушения всасывания пищи. Также гельминты растрачивают витамин В12 на свои нужды, поэтому организму ничего не достаётся.

Причина 4: операции

Операции меняют анатомию пищеварительной системы. К ним можно отнести вмешательства по снижению веса, операции, при которых удаляется часть тонкой кишки, особенно подвздошной.

Причина 5: чрезмерный бактериальный рост в кишечнике

Когда нормальные бактерии из толстой кишки расселяются выше, в нехарактерные для них отделы, образуется воспаление, разные расстройства пищеварения. В том числе метеоризм, вздутие живота, диарея, запоры, рефлюкс, потеря веса. К побочным эффектам относят дефицит витамина В12. Это связано с тем, что некоторые виды бактерий используют витамин В12 для своих целей. При избытке бактерий в тонкой кишке, они могут перехватить витамина раньше, чем произойдёт его поглощение.

Источник: medikforum.ru