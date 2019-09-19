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Красота / Общество

Вы чистюля? Бизнесу выгодно, что моетесь каждый день

17:01 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Принимать душ и ванну ежедневно, по словам этих экспертов, не только необязательно, но и по ряду причин вредно.

Вы чистюля? Бизнесу выгодно, что моетесь каждый день
Частый душ пересушивает кожу

Многие врачи-дерматологи утверждают, что современные люди моются слишком часто, несообразно загрязнению тела. Принимать душ и ванну ежедневно, по словам этих экспертов, не только необязательно, но и по ряду причин вредно.

Выгодно прежде всего бизнесу. Среднестатистический человек не вкалывает каждый день так, чтобы его тело обильно потело и становилось грязным, и потому не нуждается в каждодневном очищении кожи, утверждают эксперты. Они отмечают, что в поддержании привычки ежедневно мыться больше всех заинтересованы производители гелей, мыла и шампуней. И этот интерес связан отнюдь не с заботой о здоровье людей.

Увеличивается риск инфекций. Частый душ, в особенности горячий, пересушивает кожу, что способствует возникновению микротрещин. Если же при этом еще используется мыло или гель, это уничтожает те полезные бактерии, которые живут на коже. Таким образом создаются предпосылки для развития инфекций, включая кожные.

Чистой одежды и нижнего белья достаточно для общей чистоты. Еще проводившиеся во времена СССР эксперименты с космонавтами показали: чистые вещи, в первую очередь из хлопковых тканей, поддерживают чистоту тела не хуже водных процедур. Если ежедневно надевать чистую одежду и нижнее белье, это освобождает от необходимости принимать душ.

Мыться нужно по-быстрому. Медики советуют принимать душ в течение считанных минут (менее 10 минут). Если игнорировать данное правило, можно лишить собственную кожу защитного слоя, что очень плохо сказывается на иммунитете.

Любителям ванны не стоит находиться в ней дольше 10-15 минут.

Горячая ванна может убить. Имеются данные, которые говорят о том, что прием горячей ванны провоцирует сердечный приступ в пять раз интенсивнее, чем физические упражнения. Людям с хроническими нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы горячие ванны в принципе противопоказаны, прежде всего в холодное время года.

Источник: medikforum.ru


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