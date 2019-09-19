Помогу исправить кривизну шеи!

Помощь при кривошее!
Наличие функциональной кривошеи у новорожденных является главной причиной функциональных и морфо-функциональных заболеваний и снижения качества жизни. Проблема решается средствами остеопатии, ТКМ — незамедлительно.
Вам поможет реабилитолог–остеопат Павел Иванович Вепринцев. 38-летний стаж — гарантия эффективной помощи.
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Источник: Раздел доктора Вепринцева на сайте Весь Бердск
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