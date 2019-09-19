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Здоровье

Помогу исправить кривизну шеи!

14:50 19.09.2019
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Наличие функциональной кривошеи у новорожденных является главной причиной функциональных и морфо-функциональных заболеваний и снижения качества жизни.

Помогу исправить кривизну шеи!
Помощь при кривошее от доктора Вепринцева

Помощь при кривошее!

Наличие функциональной кривошеи у новорожденных является главной причиной функциональных и морфо-функциональных заболеваний и снижения качества жизни. Проблема решается средствами остеопатии, ТКМ — незамедлительно.

Вам поможет реабилитолог–остеопат Павел Иванович Вепринцев. 38-летний стаж — гарантия эффективной помощи.

Не откладывайте, звоните 89137836193

Пишите: comrad.vep@yandex.ru

Источник: Раздел доктора Вепринцева на сайте Весь Бердск

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

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