Отменил обвинительные приговоры облсуд продавшим вещдоки экс-начальнику следствия МВД Бердска Зорину и подельникам

Громкое уголовное дело в отношении трех бывших полицейских вернут в Бердский городской суд для нового разбирательства. В июне 2019-го каждого из них приговорили к двум годам лишения свободы. Они продали Mitsubishi Outlander наркоторговца.

Экс-полицейские слушают приговор судьи Натальи Агеевой

Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры бывшим полицейским Бердска, осужденным за хищение вещественных доказательств. Речь идет об экс-начальнике следственного отдела бердской полиции Алексее Зорине и двум его коллегам из отдела нарконтроля — оперуполномоченном Богдане Кравчуке и и. о. начальнике отдела Иване Мощенко.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в канцелярии по уголовным делам апелляционной инстанции облсуда, такое решение судья принял еще 6 сентября. Но пока судебное определение не опубликовано.

— Отменен приговор на том основании, что дело направят на новое разбирательство в Бердский городской суда, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в областном суде.

В Бердск материалы громкого уголовного дела еще не поступили. Что послужило поводом для отмены приговора, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин пока затруднился ответить. Информацию он пообещал предоставить «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время.

По всей вероятности, отмена приговора произошла по формальному поводу. Тем не менее, все фигуранты уголовного дела пока остаются под арестом.

Приговор: виновны

Судьбу экс-начальника следственного отдела полиции Бердска Алексея Зорина и двух его подельников-коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков оперуполномоченного Богдана Кравчука и исполняющего обязанности начальника отдела Ивана Мощенко решила судья бердского городского суда Наталья Агеева 26 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159 , ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, полицейских уволили из МВД за мошенничества в особо крупном размере, служебном подлоге, присвоении денег и их отмывании. По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

При вынесении приговора троим экс-полицейским Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет.Конвой помести троих осужденных в клетку в зале суда.

С Алексея Зорина сняли браслет, который был на нем в период домашнего ареста. Как прокомментировал адвокат осужденных, они не согласны с приговором и будут его обжаловать. Видимо, апелляционная инстанция согласилась с выводами защиты и направила дело на новое рассмотрение.