Чем воняет в центре Бердске? Горожане требуют проверить качество воздуха

В городе несколько предприятий, от которых идут вредные выбросы. Неприятные запахи много лет преследуют бердчан, но результаты проверок показывают содержание химии в атмосфере в пределах нормы.

Бердчане жалуются на вонь в центре Бердска

Жительница Бердска Татьяна Третьякова обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросами, почему каждое утро у центрального парка стоит невыносимый химический запах? Татьяна третий день, с 16 сентября, уезжает с остановки «Медучилище» и чувствует удушающий «аромат» химии (похожий на жженый пластик, синтетики).

— Я приехала в Микрорайон из центра, и до тех пор меня преследовал этот запах, сохранялся в моих легких. В городе дышать нечем! — возмущена Татьяна.

В Бердске находятся несколько производственных предприятий. Татьяна работала микробиологом и знает разницу в запахах веществ. Она отмечает, что от производства компании «Сиббиофарм» бывает запах, но он более природный и переносимый. Тогда как от «Элизиума», по ее мнению, очень тяжелый, химический «аромат». Все-таки от какого предприятия идет выброс? Ведется ли контроль уровня этих выбросов в Бердске? Кто мониторит качество воздуха в Бердске? Задает вопросы Татьяна.

Муниципального контроля в городе нет уже 18 лет, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова.

— На территории города Бердска работает только региональный контроль — министерство природных ресурсов и экологии, и федеральный — это Роспироднадзор по Сибирскому федеральному округу. Только эти структуры имеют полномочия по контролю в области охраны окружающей среды, — уточнила Светлана Васильевна сегодня, 19 сентября.

Про предприятию «Элизиум» поступало много жалоб в мэрию, отметила Шерстобитова. Там ведется производство виниловых обоев, и на выбросах в атмосферу стоят фильтры. Но специфический запах все равно присутствует.

— Проверки проводились неоднократно со стороны санитарной службы Роспотребнадзора и со стороны Росприроднадзора. Превышений по нормативам не установлено. Но специфический запах все равно присутствует, — говорит руководитель управления.

Светлана Васильевна тоже подчеркнула, что запах от «Сиббиофарма» более органический и в последнее время его почти не заметно. Тогда как на компанию «Элизиум» жалуются не только жители города.

— Жалобы поступали чаще от предприятий, которые находятся рядом с компанией «Элизиум». Они подавали заявки на проведение проверок, вызывали федеральную лабораторию по Новосибирской области. Но все результаты исследований показывают выбросы в переделках нормы, — подчеркнула Светлана Васильевна.

Шерстобитова отмечает, что просто в «Элизиуме» очень крупное производство обоев, она была на предприятии. И по ее информации, там работа идет в две смены, поэтому запах чувствуется даже рано утром.

В самой компании «Элизиум» «Курьер. Среда. Бердск» не смогли сказать, насколько хорошо у них работают фильтры. В отделе персонала менеджер пообещала, что в понедельник 23 сентября исполнительный директор предприятия «Элизиум» Алексей Баутин даст комментарий, либо перенаправит на кого-либо из специалистов. Читайте подробности в ближайшее время.

Напомним, что на вонь в Бердске жители жаловались неоднократно, минприроды проверял «Сиббиофарм» на вредные выбросы.