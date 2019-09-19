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Чем воняет в центре Бердске? Горожане требуют проверить качество воздуха

14:45 19.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В городе несколько предприятий, от которых идут вредные выбросы. Неприятные запахи много лет преследуют бердчан, но результаты проверок показывают содержание химии в атмосфере в пределах нормы.

Чем воняет в центре Бердске? Горожане требуют проверить качество воздуха
Бердчане жалуются на вонь в центре Бердска

Жительница Бердска Татьяна Третьякова обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросами, почему каждое утро у центрального парка стоит невыносимый химический запах? Татьяна третий день, с 16 сентября, уезжает с остановки «Медучилище» и чувствует удушающий «аромат» химии (похожий на жженый пластик, синтетики).

— Я приехала в Микрорайон из центра, и до тех пор меня преследовал этот запах, сохранялся в моих легких. В городе дышать нечем! — возмущена Татьяна.

В Бердске находятся несколько производственных предприятий. Татьяна работала микробиологом и знает разницу в запахах веществ. Она отмечает, что от производства компании «Сиббиофарм» бывает запах, но он более природный и переносимый. Тогда как от «Элизиума», по ее мнению, очень тяжелый, химический «аромат». Все-таки от какого предприятия идет выброс? Ведется ли контроль уровня этих выбросов в Бердске? Кто мониторит качество воздуха в Бердске? Задает вопросы Татьяна.

Муниципального контроля в городе нет уже 18 лет, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова.

— На территории города Бердска работает только региональный контроль — министерство природных ресурсов и экологии, и федеральный — это Роспироднадзор по Сибирскому федеральному округу. Только эти структуры имеют полномочия по контролю в области охраны окружающей среды, — уточнила Светлана Васильевна сегодня, 19 сентября.

Про предприятию «Элизиум» поступало много жалоб в мэрию, отметила Шерстобитова. Там ведется производство виниловых обоев, и на выбросах в атмосферу стоят фильтры. Но специфический запах все равно присутствует.

— Проверки проводились неоднократно со стороны санитарной службы Роспотребнадзора и со стороны Росприроднадзора. Превышений по нормативам не установлено. Но специфический запах все равно присутствует, — говорит руководитель управления.

Светлана Васильевна тоже подчеркнула, что запах от «Сиббиофарма» более органический и в последнее время его почти не заметно. Тогда как на компанию «Элизиум» жалуются не только жители города.

— Жалобы поступали чаще от предприятий, которые находятся рядом с компанией «Элизиум». Они подавали заявки на проведение проверок, вызывали федеральную лабораторию по Новосибирской области. Но все результаты исследований показывают выбросы в переделках нормы, — подчеркнула Светлана Васильевна.

Шерстобитова отмечает, что просто в «Элизиуме» очень крупное производство обоев, она была на предприятии. И по ее информации, там работа идет в две смены, поэтому запах чувствуется даже рано утром.

В самой компании «Элизиум» «Курьер. Среда. Бердск» не смогли сказать, насколько хорошо у них работают фильтры. В отделе персонала менеджер пообещала, что в понедельник 23 сентября исполнительный директор предприятия «Элизиум» Алексей Баутин даст комментарий, либо перенаправит на кого-либо из специалистов. Читайте подробности в ближайшее время.

Напомним, что на вонь в Бердске жители жаловались неоднократно, минприроды проверял «Сиббиофарм» на вредные выбросы.

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От редакции

А вы чувствуете неприятные запахи в Бердске?

Иван, 19 сентября 2019 14:51
На Орджоникидзе 11а есть пункт приёма металла, это как раз рядом с медучилищем и парком, там в печках регулярно обжигают провода от изоляции, вот и воняет жженым пластиком. Вчера там был тоже заметил.

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