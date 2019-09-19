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За регистрацию 667 бесхозных сетей 15 млн рублей требуется заплатить КБУ Бердска

13:30 19.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сети становятся бесхозными, когда все чаще начинают происходить коммунальные аварии — абоненты отказываются от них.

За регистрацию 667 бесхозных сетей 15 млн рублей требуется заплатить КБУ Бердска
Общая кредиторская задолженность КБУ на 1 сентября составляла 440 млн рублей

В этом году Комбинат бытовых услуг поставил перед собой задачу — зарегистрировать 85 бесхозных сетей Бердска. Предприятие планирует потратить на эти цели около 2 млн рублей, сообщил на депутатском комитете по промышленности бердского горсовета замдиректора по экономике и финансам КБУ Олег Новичонок. Уже поставлено на учет 58 бесхозных сетей на сумму 1, 2 млн рублей.

— В департаменте при установлении тарифа есть обязательное правило — все сети должны быть оформлены. Поэтому, в частности с поселком Новым, с которым мы пошли для установление тарифа, мы не смогли его установить, собственно и УК «Альтернатива» не смогла установить, потому что сети были не оформлены. Сейчас мы их оформляем, чтобы пойти в департамент за установлением тарифа. На предприятии есть 142 пакета документов, которые необходимо регистрировать. Цена одной регистрации — 22 тыс. рублей. Если бы нам сегодня сказали, что готовы все зарегистрировать, потребовалось бы порядка 3 млн рублей — это те, которые с полным пакетом документов, и 525 объектов на 12 млн рублей — это те, у которых отсутствует пакет документов. То есть администрация принимает постановление на передачу бесхозных сетей, она должна и передать полный пакет документов, необходимых для регистрации, — рассказал Олег Новичонок.

По словам замдиректора КБУ, предприятие поставило себе в план этого года регистрировать ежемесячно по 10 сетей. В 2018 году ставили на учет только те, на которые приходили предписания по обязательной установке. Сейчас 667 объектов необходимо регистрировать, но лишь на 142 есть пакет документов, подчеркнул Новичонок.

667 объектов бесхоза — это еще не конечный результат. Бесхозные сети продолжают выявляться.

— Они выявляются как — абоненты отказываются. Раньше были признанными, теперь все отказываются — состояние сетей ухудшается, и их пытаются сразу скинуть. Пока проблем нет, ни у кого проблем нет, только начинается аварийность — сети не нужны, — акцентировала техдиректор КБУ Ирина Корниевская.

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