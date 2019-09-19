Мошенники: Бесплатная юридическая консультация – обман или реальность?

Как при оказании юридических услуг не стать жертвой мошенников и почему не стоит ходить на бесплатные юридические консультации.

Миф о бесплатной юридической консультации по телефону состоит в том, что граждане по своей наивности (или скупости?) полагают, что можно без оплаты решить все свои проблемы позвонив по указанному в рекламе телефону

В сети «Интернет» содержится огромное число сайтов, на которых предлагается бесплатная юридическая консультация. Предложение заманчивое – воспользоваться правовой помощью на безвозмездной основе. Но действительно ли можно получить такую услугу бесплатно? Об уловках, с помощью которых граждан заманивают на «бесплатные консультации», рассказывают юристы Центра правовой помощи Кирпиков и Партнеры.

Начать следует с того, что «бесплатная юридическая консультация» – один из самых популярных поисковых запросов в сети. Только в августе месяце более 111 тысяч человек искали в Интернете словосочетание «юридическая консультация», а около 47 тысяч – «бесплатная юридическая консультация». Помимо этого, в Интернете полно объявлений и ссылок на бесплатные юридические консультации с пометкой «реклама». То есть консультации пользуются спросом.

Практически у каждого россиянина имеются какие-то проблемы: возврат или обмен некачественного товара, долги по кредитам, споры по квартире, претензии к турфирме и т. п. На это и делают расчет фирмы, обещающие бесплатные консультации. Предложения оказания бесплатной юридической помощи можно разделить на три вида: через интернет, по телефону и в офисе. Рассмотрим их подробнее, а также мифы и реалии, связанные с бесплатными юридическими консультациями.

Бесплатная юридическая консультация онлайн

Набрав в Интернете бесплатная юридическая консультация, вы обнаружите множество сайтов, предлагающих бесплатные консультации онлайн. На них сообщается, что юристы и адвокаты оказывают правовую помощь в онлайн-режиме круглосуточно, а пользователю нужно лишь задать вопрос. Выгода граждан, которые желают получить услугу безвозмездно, очевидна – не нужно оплачивать услугу. Но какой интерес у тех, кто консультирует бесплатно? Да еще и в любое время суток.

Цель проста – завлечь потенциального клиента в офис и склонить его к заключению договора на оказание возмездных услуг на несколько десятков тысяч рублей. Гражданам на таких консультациях обещают «золотые горы», а после заключения договора на оказание услуг и получения оплаты теряют интерес к делу. Подавляющее большинство заманчивых объявлений о безвозмездной консультации в офисе – это приманка, которая нужна для того, чтобы люди пришли в офис, а ушли без денег.

Распространенный миф о бесплатной юридической консультации: получив ответ на свой вопрос, можно решить все проблемы, а адвокаты отвечают на вопросы от нечего делать. Задумайтесь, будет ли, к примеру, учитель иностранных языков на регулярной основе обучать людей с помощью интернета, не беря с них денег? Нет, не будет. Так и с юридическими консультациями. Любой квалифицированный специалист не станет тратить свое время на бесплатное консультирование.

Бесплатные юридические консультации оказывают студенты, стажеры или начинающие юристы. Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках господдержки определенным категориям граждан (малоимущим, инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России, героям Советского союза, героям социалистического труда, героям труда России, детям-сиротам и др.). Но оказывая ими помощь не безвозмездна – ее оплачивает государство.

Необходимо понимать, что не на все вопросы можно получить ответы в рамках онлайн-консультации и не любую проблему можно решить с помощью интернета. Получить помощь в интернете можно только по несложным юридическим вопросам. Для примера: ответ на вопрос о порядке принятия наследства можно найти на различных сайтах. Однако в рамках юридической консультации онлайн невозможно научить, как выиграть дело в суде по наследственному спору.

Бесплатная юридическая консультация по телефону

В большинстве случаев реклама о бесплатной юридической консультации по телефону, как и по интернету, служит приманкой, цель которой – заманить клиента в офис, где ему навяжут платные юридические услуги. Занимаясь поиском бесплатных юридических услуг, задайтесь вопросом: будь вы адвокатом, помогали бы незнакомым людям на регулярной основе, не требуя денег? И какого качества была такая помощь? Ответ будет отрицательным, даже к гадалке не нужно ходить.

Юристы и адвокаты не станут оказывать услуги без вознаграждения. Они учились в институтах и получали знания не для безвозмездной помощи, а для получения заработка. Если они будут оказывать только бесплатные консультации, то останутся без источника дохода и средств к существованию. А ведь им нужно содержать офисы, оплачивать услуги связи, платить зарплату работникам, приобретать компьютерную и офисную технику, канцелярские и расходные материалы.

Юридические услуги, оказываемые безвозмездно по любому вопросу, не могут быть бесплатными для всех и всегда. Миф о бесплатной юридической консультации по телефону состоит в том, что граждане по своей наивности (или скупости?) полагают, что можно без оплаты решить все свои проблемы позвонив по указанному в рекламе телефону. При обращении с конкретной проблемой вам предоставят лишь общеизвестную информацию, доступную в открытых источниках (сайтах).

Реалии же состоят в том, что звонящие в большинстве случаев попадаются на крючок мошенников, которые представляются «лучшими адвокатами» и обещают гарантированно решить любые проблемы. В рамках бесплатной юридической консультации по телефону консультанты дают гарантию решения вопроса. Цель телефонных консультантов – заманить потенциального клиента в свои сети, пригласить в офис для заключения договора на десятки тысяч рублей.

При обращении за бесплатной помощью по телефону клиент может остаться недоволен полученным ответом, а то и проиграет судебный спор либо получит иные проблемы из-за ошибочных действий, которые были рекомендованы безвестным консультантом. Никакой ответственности за достоверность и правильность предоставленной на безвозмездной основе информации консультанты не несут. Напрашивается вывод: какова цена услуги, такое и качество.

Бесплатная юридическая консультация в офисе

По общему правилу бесплатных юридических консультаций в офисе не бывает. Исключение составляют фирмы, которые таким образом пытаются найти новых клиентов. Например, из ста граждан, пришедших на юридическую консультацию, которая проводится без взимания платы, несколько человек захотят воспользоваться платными услугами. В остальных случаях гражданам просто навязываются абсолютно ненужные и неквалифицированные юридические услуги.

Обычно на сайтах, предлагающих бесплатные консультации, пишут: проект реализован в рамках Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» при поддержке генпрокуратуры, минюста и т. п. Это не соответствует действительности. Но особенно заманчиво выглядят сайты, которые покупают контекстную рекламу со словами «бесплатная юридическая консультация», чтобы по запросам в поисковых системах быть одними из первых.

Будь вы на месте владельцев сайтов, стали бы вкладываться в покупку ключевых слов, оплачивать офис, платить заплату, для того чтобы оказывать бесплатные юридические консультации? Разумный человек этим заниматься не будет, а мошенники используют эту уловку для заманивания доверчивых граждан обещанием якобы бесплатных консультаций. При этом стоимость составления исковых заявлений, жалоб, претензий, представительства в суде значительно превышает обычную стоимость услуг.

У мошенников основная задача – завлечь клиента в офис на «бесплатную юридическую консультацию». Соблазнившись щедрыми обещаниями, человек приходит в офис фирмы, где ему обещают решить любую проблему и заявляют, что дело выигрышное. Но чтобы его выиграть, нужно заключить договор оказания возмездных услуг и оплатить услуги. Так «бесплатная юридическая консультация» превращается для попавшихся на удочку мошенников граждан в платную услугу.

После подписания договора ваше дело в лучшем случае поручат какому-нибудь студенту. В худшем – никаких услуг не будет оказано вовсе. Фирмы, на которых из-за неисполнения обязательств по договору пишут жалобы в полицию, прокуратуру и подают иски в суд, в большинстве случаев, собрав деньги с граждан, меняют вывеску, телефоны, сайт и продолжают обманывать клиентов, завлекая их «бесплатными юридическими консультациями».

Как избежать обмана и не стать жертвой мошенников?

Как определить, что перед вами мошенник? Мошенники всегда дают 100 % гарантию исхода дела в суде. Даже в тех случаях, когда нет никаких шансов. Напротив, добросовестный юрист никогда не даст гарантии выигрыша спора, а расскажет о его перспективах. Вас должно насторожить, если вам говорят, что проблему можно решить только в данный момент, позже она уже не решится. Кроме того, мошенники любят сообщать о связях в судах и возможности быстрого решения всех проблем.

Чтобы не стать жертвой мошенников, попросите показать диплом о высшем юридическом образовании и обратите внимание на вуз, который закончил консультант. В случае, если вы пришли на консультацию к адвокату, то требуйте предъявить удостоверение и сверьте его ФИО в реестре адвокатской палаты. Поищите отзывы о фирме в интернете. Критически отнеситесь к положительным отзывам, которые размещены на сайте компании, а также к размещенным на иных ресурсах, написанным под копирку.

Если вы решили получить юридическую консультацию, воспользовавшись услугами, которые предоставляются на безвозмездной основе, а вам предлагают заключить договор на оказание возмездных услуг, то прежде чем его подписывать и производить оплату, изучите все документы, которые вам предлагают подписать. Только после этого подписывайте договор и вносите деньги. При возникновении сомнений, возьмите паузу и проконсультируйтесь по этому поводу у других юристов.

Резюмируя сказанное, заметим, что лучшим способом решения проблем является обращение за платными юридическими услугами, где вам честно сообщат о перспективах дела или об их отсутствии. Это гораздо лучше, нежели заплатить кругленькую сумму за составление жалоб и претензий по спору, в котором нет никаких перспектив. Разумеется, на платной консультации тоже можно столкнуться с «консультантами», основной целью которых является «развод» клиентов на деньги.

Недобросовестных людей можно встретить в любой профессии. Но при обращении за платными услугами риск нарваться на мошенников во много раз ниже, чем при оказании их на безвозмездной основе. При получении бесплатных консультаций всегда помните про возможные последствия, а самое главное – задавайтесь вопросом: почему вам хотят оказать услугу бесплатно? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а за все в этой жизни нужно платить…