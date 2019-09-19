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Кому не дадут потребительский кредит с 1 октября 2019 года?

12:40 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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С этой даты банки будут оценивать кредитоспособность и долговую нагрузку заемщиков по методике ЦБ, которая устанавливает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя такой нагрузки и полной стоимости кредита.

Кому не дадут потребительский кредит с 1 октября 2019 года?
С наступлением октября выдача кредитов заемщикам, ежемесячные выплаты которых составляют более 50 % дохода, обернется для банков необходимостью резервировать дополнительные средства

С 1 октября миллионы россиян могут лишиться возможности получить потребительский кредит из-за новых ограничений. С указанной даты банкам придется оценивать кредитоспособность и долговую нагрузку заемщиков по методике Центрального банка, которая устанавливает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя такой нагрузки и полной стоимости кредита. Подробности «Курьер.Среда.Бердск» рассказали юристы Центра правовой помощи Кирпиков и Партнеры.

Таким способом Центробанк планирует бороться с высокими темпами роста потребительского кредитования населения, которые за последний год достигли 25,3 %. Это вчетверо превышает рост выдачи кредитов юридическим лицам. При этом в первом квартале 2019 года почти 10 % потребительских кредитов были выданы заемщикам — физическим лицам, направляющим на их погашение более 80 % доходов.

У заемщиков на погашение кредитов уходит более половины доходов

Долговая нагрузка особенно высока у бедных слоев населения. В среднем заемщики отдают на оплату кредитов и процентов по ним 43 % своих доходов, а у каждого седьмого кредиты съедают больше 70 % заработка. На 1 июля 2019 года число граждан, у которых на погашение кредитов уходит более 50 % доходов, составляло более девяти миллионов человек, то есть 15,7 % от всех должников банков.

В начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что если потребительское кредитование населения продолжится теми же темпами, то в 2021 году российская экономика может столкнуться с рецессией. Обеспокоенность ситуацией с доходами населения высказал и президент Владимир Путин, который призвал ЦБ обратить внимание на ситуацию и не допустить надувание кредитного пузыря.

Заемщики с высокой долговой нагрузкой станут обременительными
С наступлением октября выдача кредитов заемщикам, ежемесячные выплаты которых составляют более 50 % дохода, обернется для банков необходимостью резервировать дополнительные средства. На практике это будет означать, что чем больше доходов вынужден отдавать заемщик на обслуживание кредита, тем дороже такой кредит обойдется банку: потребуется больше капитала для выполнения обязательных нормативов.

По прогнозам кредитование таких граждан может обойтись банкам в дополнительные 100 млрд рублей. Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки станут обременительными для кредитных организаций. Даже если им не откажут в новых кредитах, то условия выдачи будут изменены. В результате уже нынешней осенью миллионы заемщиков столкнутся с проблемой рефинансирования обязательств перед банками.

Доходы населения падают, а потребительское кредитование растет
Предполагается, что скорость роста кредитного долга населения замедлится втрое, а объемы кредитования заемщиков уменьшатся в 4,5 раза. Для сравнения: если в последние 12 месяцев банки прокредитовали граждан на 3 триллиона рублей, то начиная со следующего года это цифра составит 650-700 млрд рублей в год. Тем самым будет покончено с практикой жизни в долг, ставшей нормой для каждой второй российской семьи.

Между тем падение реальных доходов населения продолжается шестой год подряд. Чтобы поддержать уровень жизни, граждане вынуждены брать кредиты, не задумываясь о том, как они будут их возвращать. Этим объясняется рост рекордный рост потребительского кредитования. Проблемы с рефинансированием кредитов вынудят заемщиков обращаться в микрофинансовые организации и к нелегальным кредиторам.

Закредитованность населения бьет по спросу на товары и услуги
Поголовная закредитованность населения бьет по товарному спросу: обеспечивая прибыль банкам, граждане вынуждены ограничивать себя в покупках, а, значит, спрос на товары и услуги падает, экономика еще больше сжимается, доходы падают еще значительнее. Получается безвыходная ситуация. Удивительно, что чиновники об этом не думали, когда предлагали повысить ставку НДС. Теперь приходится пожинать плоды.

Минэкономразвития до сих пор не предложило внятной программы по выходу из кризиса, улучшению инвестиционного климата и созданию новых рабочих мест. Именно то, что входит в понятие экономического развития. Вместо этого заемщикам предлагается выкупать долги по кредитам со скидкой. Однако это может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, росту плохих долгов и дефолту.

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От редакции

Сколько кредитов у вас сейчас?

Аноним, 19 сентября 2019 13:37
Интересный народ. Сам у себя кредитуется А потом обижается что быдлом зовут.

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