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Афиша ДК «Родина» с 21 сентября по 7 октября 2019 года

12:32 19.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Открытие 49-го творческого сезона Дворца культуры «Родина» пройдет 28 сентября в 16:00 в большом зале.

Афиша ДК Родина с 21 сентября по 7 октября 2019 года
ДК Родина открывает новый сезон

Афиша Дворца культуры «Родина» 21 сентября – 07 октября 2019 г.

21 сентября 11:00 малый зал
«Кот в сапогах», Новосибирский театр «Заводной апельсин» 0+

22 сентября 12:00 большой зал
«Срана чудес»
Сказочное супер-шоу с участием ростовых кукол, артистов цирка и дрессированных животных 0+

23 сентября 18:30 большой зал
«Лучшее и только для Вас»
Поют Татьяна Тишинская, Михаил Шелег, Сергей Рихтер, Олег Захаревич, 16+
25 сентября 11:00 большой зал
Эхо фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица», 0+

25 сентября 19:00 большой зал
«Если бы матерей мы выбирали, всё равно бы выбрали своих…»
Театрально-танцевальный проект Театра танца СЭТ и студии «Бармалейчики»
0+
28 сентября 16:00 большой зал
Открытие 49-го творческого сезона Дворца культуры «Родина» 0+

1 октября 15:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, 0+

2 октября 18:00 большой зал
«Щенки спешат на помощь»
Московское шоу ростовых кукол 0+

1 октября 15:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, 0+

3 октября 16:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника и Дню учителя, 0+

6 октября 17:00 большой зал
Студия популярной музыки «Город песен» представляет
Мюзикл «Не покидай меня», 6+

07 октября 18:00 большой зал
Гастроли! Кабаре-дуэт «Новые русские Бабки»
Новая программа «Ю.М.О.Р.», 6+

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От редакции

На кого бы сходили?

Ольга, 19 сентября 2019 12:56
НВР: Театрально-танцевальный проект Театра танца СЭТ и студии «Бармалейчики»,еще на мюзикл можно, 6 октября. Все, наверное. Концерты, которые предоставляют детские студии/школы танцев, невероятны.

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