Афиша ДК «Родина» с 21 сентября по 7 октября 2019 года

Открытие 49-го творческого сезона Дворца культуры «Родина» пройдет 28 сентября в 16:00 в большом зале.

ДК Родина открывает новый сезон

Афиша Дворца культуры «Родина» 21 сентября – 07 октября 2019 г.

21 сентября 11:00 малый зал

«Кот в сапогах», Новосибирский театр «Заводной апельсин» 0+

22 сентября 12:00 большой зал

«Срана чудес»

Сказочное супер-шоу с участием ростовых кукол, артистов цирка и дрессированных животных 0+

23 сентября 18:30 большой зал

«Лучшее и только для Вас»

Поют Татьяна Тишинская, Михаил Шелег, Сергей Рихтер, Олег Захаревич, 16+

25 сентября 11:00 большой зал

Эхо фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица», 0+

25 сентября 19:00 большой зал

«Если бы матерей мы выбирали, всё равно бы выбрали своих…»

Театрально-танцевальный проект Театра танца СЭТ и студии «Бармалейчики»

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28 сентября 16:00 большой зал

Открытие 49-го творческого сезона Дворца культуры «Родина» 0+

1 октября 15:00 большой зал

Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, 0+

2 октября 18:00 большой зал

«Щенки спешат на помощь»

Московское шоу ростовых кукол 0+

1 октября 15:00 большой зал

Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, 0+

3 октября 16:00 большой зал

Городское мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника и Дню учителя, 0+

6 октября 17:00 большой зал

Студия популярной музыки «Город песен» представляет

Мюзикл «Не покидай меня», 6+

07 октября 18:00 большой зал

Гастроли! Кабаре-дуэт «Новые русские Бабки»

Новая программа «Ю.М.О.Р.», 6+