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Труп новорожденной девочки выбросила в мусорку 18-летняя мать в Хакасии

13:00 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Роженица утверждает, что дочь родилась мертвой. При этом к медикам за помощью женщина не обращалась. СК назначил экспертизу для установления причин смерти ребенка.

Труп новорожденной девочки выбросила в мусорку 18 летняя мать в Хакасии
Установлена личность матери, оставившей новорожденного ребенка без признаков жизни около мусорных баков

27 августа 2019 года в следственные органы СКР по РХ поступило сообщение от дворника о том, что в полиэтиленовом пакете, стоящем за мусорным баком, в районе дома по улице Пушкина города Абакана обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без признаков жизни. об этом сообщили в главке СКР.

По данному факту следственным отделом по городу Абакану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В результате планомерной работы следователей-криминалистов следственного управления СК России по РХ при взаимодействии с оперативными сотрудниками органов внутренних дел удалось установить мать новорожденного ребенка. Ею оказалась 18-летняя жительница города Абакана.

Со слов женщины, 26 августа 2019 года она самостоятельно родила ребенка, который не подавал признаков жизни. Опасаясь ответственности за содеянное, женщина завернула дочь в полотенце, поместила в пакет и вынесла на улицу, оставив около мусорных баков, расположенных в районе дома по улице Пушкина, где неподалеку проживала. Следователем в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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