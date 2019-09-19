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В отставку всех глав администраций Крыма отправил Сергей Аксенов

12:15 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Это сделано для формирования новой команды управленцев. Новых руководителей выберут по конкурсу.

В отставку всех глав администраций Крыма отправил Сергей Аксенов
Крым

Все главы администраций Крыма ушли в отставку после предложения главы региона Сергея Аксенова сложить полномочия.

По его словам, это необходимо для формирования новой команды. Аксенов пообещал, что скоро новоизбранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли восьмого сентября. В парламент республики прошли три партии: «Единая Россия» получила 60 мандатов из 75, у ЛДПР – десять мест, у КПРФ – пять.

Источник: РИА Новости

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