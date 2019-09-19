В отставку всех глав администраций Крыма отправил Сергей Аксенов

Это сделано для формирования новой команды управленцев. Новых руководителей выберут по конкурсу.

Крым

Все главы администраций Крыма ушли в отставку после предложения главы региона Сергея Аксенова сложить полномочия.

По его словам, это необходимо для формирования новой команды. Аксенов пообещал, что скоро новоизбранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли восьмого сентября. В парламент республики прошли три партии: «Единая Россия» получила 60 мандатов из 75, у ЛДПР – десять мест, у КПРФ – пять.

Источник: РИА Новости