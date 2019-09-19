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Задолжал 326 млн рублей поставщикам КБУ Бердска

12:30 19.09.2019, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
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Помимо этого у Комбината бытовых услуг есть долги по налогам, зарплатам и другому. Общая кредиторская задолженность составляет 440 млн рублей.

Задолжал 326 млн рублей поставщикам КБУ Бердска
По словам Олега Новичонка, долг КБУ по сравнению с прошлым годом снизился на 40 млн рублей

На комитете по промышленности депутаты горсовета Бердска заслушали информацию об итогах работы Комбината бытовых услуг за восемь месяцев 2019 года.

— За текущее время ситуация по предприятию немного улучшается, есть положительные моменты, есть те, над которыми стоит продолжать работать, — отметил замдиректора по экономике и финансам КБУ Олег Новичонок.

Кредиторская задолженность предприятия по сравнению с прошлым годом на 1 сентября снизилась на 16 млн рублей. Это задолженность поставщикам услуг. В прошлом году проходила субсидия 47, 5 млн рублей, в этом году данной субсидии не было. Это говорит о том, что потенциально минус 40 млн рублей если отнять, снизилось на порядка 50 млн рублей по сравнению с 2018 годом по поставщикам услуг, подчеркнул Новичонок.

Депутаты спросили, есть ли у КБУ задолженность по налогам. Задолженность носит текущий характер, порядка 20 млн рублей по НДС и страховым взносам 8 млн рублей, ответил замдиректора КБУ.

В целом задолженность предприятия составляет порядка 440 млн рублей. Долг поставщикам услуг порядка 326 млн рублей, все остальное — зарплаты, налоги и так далее. На 1 сентября 2018 года общая кредиторская задолженность составляла 480 млн рублей.

По словам Новичонка, им необходимо продолжать работать по дебиторской задолженности, больше уделять внимание там, где есть потенциал собирания средств. По сравнению с прошлым годом произошел рост на 63 млн рублей, в том числе по бюджетным организациям, по задолженности населения.

Автор видео Галина Панчева

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От редакции

КБУ скоро выберется из долгов?

Аноним, 19 сентября 2019 12:43
Ха, огласите пожалуйста весь список! Особенно интересно за стоки от эпопеи с сибиряком 80 млн уже есть в этом списке или следующий год тоже аномальный?
Аноним, 19 сентября 2019 13:08
Мне все время интересно...ОТКУДА ТАКИЕ ДОЛГИ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ??? Платим-платим, тарифы поднимают и поднимают. В чем дело? Пусть объяснят откуда такие долги???
Аноним, 19 сентября 2019 13:30
кбу слишком много на ремонт на самом деле тратит: теплосети и коммуникации в ужасном состоянии.
и да, тарифы не покрывают этих расходов...
Гость Очередной, 19 сентября 2019 14:19
осспади.. ну вот же только было всё хорошо и "экономия".
И вдруг опять долги .....

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