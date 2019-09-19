Ежедневно не навредят здоровью 900 мл пива для мужчины и 200 мл вина для женщина

При этом, чтобы не нанести вреда здоровью, нужно два дня в неделю совсем не употреблять алкоголь.

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов ведомства.

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Уточняется, что для женщин количество стандартных порций должно составлять не более двух в день. Мужчинам же рекомендуют выпивать не более трех стандартных порций в день. Такой объем спиртного несет незначительный риск для здоровья.

При этом, чтобы не нанести вреда здоровью, нужно два дня в неделю совсем не употреблять алкоголь.

Также отмечается, что любое употребление спиртного крайне нежелательно при управлении автотранспортом, беременности и других ситуациях.