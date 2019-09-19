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Ежедневно не навредят здоровью 900 мл пива для мужчины и 200 мл вина для женщина

12:22 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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При этом, чтобы не нанести вреда здоровью, нужно два дня в неделю совсем не употреблять алкоголь.

Ежедневно не навредят здоровью 900 мл пива для мужчины и 200 мл вина для женщина
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов ведомства.

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Уточняется, что для женщин количество стандартных порций должно составлять не более двух в день. Мужчинам же рекомендуют выпивать не более трех стандартных порций в день. Такой объем спиртного несет незначительный риск для здоровья.

При этом, чтобы не нанести вреда здоровью, нужно два дня в неделю совсем не употреблять алкоголь.

Также отмечается, что любое употребление спиртного крайне нежелательно при управлении автотранспортом, беременности и других ситуациях.

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От редакции

Сколько пьете вы?

хаха, 19 сентября 2019 12:35
Т.е. три раза по 0,9 пива за день можно? Пойду жене покажу
Аноним, 19 сентября 2019 12:36
Видно совсем хреново стало с финансами в нашем царстве-государстве, коль приглашают на питьё.
Аноним, 19 сентября 2019 13:40
Так и в 80-х было во время застоя. Народ бухал, власть деньги переводила.
Вася, 19 сентября 2019 14:39
Ну понеслась, а думал до субботы подождать
Аноним, 19 сентября 2019 14:39
про литр в день еще поверю,
но 3 раза по литру в день пива - это бред какой то

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