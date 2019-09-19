Агрессивное крещение: телесные повреждения у младенца со стороны священника Гатчинской епархии подтвердил прокурор

Действия священнослужителя, повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами прав несовершеннолетнего

В связи с широким освещением в средствах массовой информации факта жестокого обращения с ребенком во время крещения Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка Гатчинской епархии, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства, сообщает прокуратура Гатчины.

Проверкой установлено, что в августе 2019 года в церкви Покрова Божьей Матери, расположенной в г. Гатчина, проведен обряд крещения малолетнего, в ходе которого священнослужителем допущено агрессивное поведение по отношению ребенку, выразившееся в применении к нему физической силы и причинении телесных повреждений. При этом, служителем церкви обряд не был прекращен, несмотря на попытки родителей и родственников малолетнего воспрепятствовать неправомерным действиям.

Действия священнослужителя, повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами прав несовершеннолетнего.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства в адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, что Игумену Фотию, который в минувшем августе во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери, запретили в служении сроком на один год.

Секретарь Гатчинской епархии РПЦ Владимир Глазунов на встрече с женщиной, пожаловавшейся на жестокое обращение с ее годовалым ребенком при крещении в храме в Гатчинском районе Ленинградской области, принес ей извинения от лица епархии в связи со случившимся.