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Кремль не может повлиять на суд по делу Устинова о нападении на бойца ОМОНа

14:00 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле принимают к сведению общественный резонанс, вызванный этим делом.

Кремль не может повлиять на суд по делу Устинова о нападении на бойца ОМОНа
Актера Павла Устинова осудили на 3,5 года за участие в акции

Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, но ни президент России, ни его администрация не могут оказывать влияния на суд. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация вокруг дела Устинова «по-прежнему не является прерогативой Кремля», хотя в администрации президента РФ известно об акциях в поддержку актера. «Мы принимаем к сведению позицию, которую заняли некоторые люди или некоторые группы людей», — сказал Песков. «Совершенно не важно, смотрели видео [запись задержания Устинова] в Кремле или не смотрели. Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий», — уверен пресс-секретарь главы государства. Он обратил внимание на тот факт, что «единственным законным действием, которое имело место, является то, что была [подана] апелляция».

Говоря об акции в поддержку Устинова у здания администрации президента РФ, Песков заметил: «Сейчас мы ждем итогов апелляции, и все, кого интересует судьба Устинова, они ждут итоги апелляции, которая была подана». Сам пресс-секретарь главы государства не видел прошедшую акцию, поскольку находится на мероприятии с участием президента в другом районе Москвы. Однако, по его словам, «по сути, юридически, безусловно, в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний [акций протеста у здания администрации главы государства], потому что ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд».

«Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции», — подчеркнул Песков. Он повторил: «Главное — приговор суда был обжалован и будет апелляция. Нужно дождаться результатов этой апелляции. Это единственное, что является субстантивным». Представитель Кремля не стал предполагать, почему акция проводится именно у здания администрации президента РФ. «Это нужно спросить у людей, которые приходят», — считает он.

При этом Песков констатировал, что в администрации президента РФ не фиксируется снижение доверия к судебной и следственной системам. «Я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом, не считаю это возможным», — сказал он.

Дело Устинова
Пикеты в поддержку актера Павла Устинова, который осужден за нападение на бойца ОМОН на несогласованной акции 3 августа, в среду прошли на Старой площади в центре Москвы. По сообщению корреспондента ТАСС, несколько десятков людей пришли к расположенному на площади зданию администрации президента РФ с плакатами в поддержку Устинова.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.

В поддержку Устинова ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился осужденный, актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.

Источник: ТАСС

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