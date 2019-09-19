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По летнему расписанию на 4 дня пустили автобус №20 до дач на водозаборе в Бердске

17:30 19.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Так власть отреагировала на просьбу дачников — слишком много хлопот осталось у них в СНТ. Уже с 23 сентября автобус пойдет по осеннему расписанию.

По летнему расписанию на 4 дня пустили автобус №20 до дач на водозаборе в Бердске
Некоторые дачники ходят пешком через понтонный мост

Изменения расписания автобуса № 20 по маршруту «Черемушки-Водозабор» с 19 по 22 сентября обнародовала мэрия Бердска в четверг.

С наступлением осени каждый садовод-огородник готовится произвести максимальное количество дел на своих дачных участках, тем более, что погода благоволит. Горожане спешат на свои дачи, и резонно встает вопрос, как добраться, если транспорт, идущий по дачному маршруту, уже переведен на осеннее расписание.

Горожане обратились в администрацию с этим вопросом. Глава города Евгений Шестернин дал поручение руководству Бердского автотранспортного предприятия «максимально положительно» проработать его.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежда Нятина рассказала, что горожане с комфортом смогут добраться до своих участков. В ближайшие дни автобусы № 20 по маршруту «Черемушки-водозабор» выйдут на рейс по летнему расписанию, то есть 19-20 сентября на рейсе будут работать 3 автобуса, 21-22 сентября – 4 автобуса.

С 23 сентября автобусы вновь будут курсировать согласно осеннему расписанию.

Дополнительное оповещение о движении автобуса № 20 будет размещено на остановках этого маршрута.

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