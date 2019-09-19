ФСБ пыталась завербовать Сноудена после приезда экс-агента в Россию

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. РФ предоставила ему временное убежище, которое впоследствии продлили до 2020 года.

В своей книге Сноуден рассказал, как российские спецслужбы предложили ему сотрудничать в 2013 году

В своей книге Сноуден рассказал, как российские спецслужбы предложили ему сотрудничать в 2013 году. По словам экс-агента, он отказался, не дав вербовщику договорить.

Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости». Адвокат Анатолий Кучерена заявил РБК, что знает о попытках вербовки от самого Сноудена.

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. Россия предоставила ему временное убежище, которое впоследствии продлили до 2020 года.

По словам Сноудена, контакт с вербовщиками произошел в июне 2013 года в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл вместе со своей подругой из WikiLeaks. На паспортном контроле ему сказали, что с документами возникли проблемы, и отвели в комнату, где сидели «полдюжины мужчин в сером». Один из них пригласил Сноудена за стол и предложил ему работать на спецслужбы.

«Я знал, что не могу позволить ему договорить. Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом это — в определенных обстоятельствах — не играет роли, даже если ты отклонишь его предложение в конечном счете. Потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что они распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности», — цитирует Сноудена агентство.

После этого мужчина спросил у Сноудена о планах его поездки и, узнав, что бывший агент намерен полететь в Эквадор через Кубу и Венесуэлу, сообщил, что его паспорт аннулирован. Сноуден долгое время не мог покинуть аэропорт, он попросил убежища у 27 государств и в конечном счете получил его в России.

«Как сообщил мне Сноуден при моих первых встречах с ним, когда он прилетел в Шереметьево, к нему подошли сотрудники ФСБ и попытались его завербовать. Он сказал, что не собирается сотрудничать ни с ФСБ, ни со спецслужбами других иностранных государств. А после этого уже начались процедуры, которые были связаны с рассмотрением документов о предоставлении ему временного убежища. Это было достаточно долго, больше трех недель», — рассказал юрист.

Сноуден прибыл в Россию 23 июня 2013 года рейсом из Гонконга. Президент Владимир Путин спустя два дня заявил, что российские спецслужбы никогда не работали с бывшим сотрудником АНБ.

Источник: РБК