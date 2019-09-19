50 вопросов о проблемах медицины передали новому главврачу Алле Дробинской жители Бердска

Бердчане жалуются на огромные очереди в регистратуру, нехватку врачей, плохое медицинское оборудование и низкое качество обслуживания медиками. Новому руководителю ЦГБ нужно найти ответы на многие вопросы.

Проблем в медицине Бердска оказалось очень много

Запрос из 50 вопросов собран и отправлен для нового главного врача Бердской Центральной больницы Аллы Дробинской 16 сентября. Напомним, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» объявляли сбор обращений от бердчан по вопросам медицины. Вчера, 18 сентября, на личном интервью с Аллой Дробинской «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о том, что запрос отправлен в минздрав.

Проблем в медицине Бердска оказалось очень много. Горожан беспокоят огромные очереди в регистратуру, также они отмечают, что туда просто невозможно дозвониться. Жители не могут попасть на прием с ребенком к единственному в городе детскому хирургу. Не хватает в Бердске многих врачей детской поликлиники — педиатров, лора, инфекциониста. Серьезный кадровый голод и во взрослой поликлинике. По словам бердчан в поликлиниках Бердска не хватает медицинского оборудования. Также они жалуются на уровень знаний и качество обслуживания медиками.

На то, чтобы найти ответы на такое большое количество обращений, нужно несколько дней. На один из вопросов, о решении кадровых проблем в Бердской ЦГБ, Алла Дробинская уже дала ответ.

Читайте подробности в ближайшее время.