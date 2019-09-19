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Сломала позвоночник 10-летнему мальчику пьяная пенсионерка в Бийске

09:15 19.09.2019 Фото: с сайта biwork.ru
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64-летняя местная жительница дернула ребенка за ногу. Он упал на землю, ударившись спиной о бордюр, и попал в больницу. СК расследует инцидент.

Сломала позвоночник 10 летнему мальчику пьяная пенсионерка в Бийске
В Бийске школьник упал с гаража из-за пьяной соседки, дернувшей его за ногу

Беспрецендентный случай произошел в Бийске 14 сентября. Девятилетний мальчик попытался забраться на крышу гаража, к нему подошла 64-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, и дернула мальчика за ногу. Ребенок упал на землю, ударившись спиной о бордюр. С компрессионным переломом трех позвонков, он был доставлен в городскую больницу.

Гаражи в районе новостроек на улице Спекова (в народе больше известных как «три поросенка»), пожалуй, единственное развлечение для мальчишек. Четыре ряда построек, установленных бок о бок с жилыми домами, так и манят ребятню забраться наверх и почувствовать себя скалолазами. Однако, двухметровая высота строений вряд ли сулит веселье и безопасность.

Местные говорят: этот случай не единичный, школьники каждый день заглядывают сюда после уроков, а в ситуации произошедшей накануне, ребенку еще повезло, считают они.

— Эта женщина живет в соседнем доме, она дернула его за ногу тут, на углу гаража, — рассказывает жительница дома по соседству. — Мальчик упал головой на старые диванные подушки, которые валяются на траве. Если бы не мягкая поверхность, он мог бы и голову разбить.

Сломала позвоночник 10 летнему мальчику пьяная пенсионерка в БийскеСлучившееся уроком для остальных не стало. Уже на следующий день взрослые наблюдали за тем, как двое мальчишек пришли сюда после школы, рюкзаки кинули через забор, а сами в белых рубашках по-пластунски пролезли под этим забором, и – на гараж. На вопрос жителей, слышали ли они про случившееся накануне, юные экстремальщики ответили: «Мы этого мальчика знаем, он наш друг», и продолжили развлечение.

Детская площадка в этом дворе есть, но очень уж непрезентабельна, больше похожа на заброшенную: краска ободралась, песка в песочнице не видно, по территории разбросан мусор. Некоторые местные жители говорят, что готовы были привести качели и карусели в порядок самостоятельно, но навстречу никто из жильцов домов не пошел, краску так и не купили.

Сломала позвоночник 10 летнему мальчику пьяная пенсионерка в БийскеВ Бийске проблема опасных юношеских развлечений не нова. Горожане уже не раз задавались вопросом, как бороться с развлечениями детей на гаражах. Вспоминается история, о которой мы рассказывали ранее, когда дети не только лазали по крышам, но и портили имущество владельцев гаражей, мстили за то, что их выгоняли. Еще тогда мы поднимали вопрос: что делать с такими ребятами, как обезопасить их, и не пострадать самому? Было ясно одно  – ловить их «за ногу» опасно для самого себя, но, видимо, находясь под градусом, женщина набралась смелости повоевать с нарушителями общественного спокойствия, и теперь нарушительницей может стать уже она.

По данному факту следственным отделом по городу Бийску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит дать юридическую оценку действиям женщины на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

 Источник: biwork.ru
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В Бердске есть опасные для детей места?

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