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— Очередной «чудак» на пешеходном переходе возле химзаводской больницы.
Очередной «чудак» поставил маршрутку на «зебре» у химзаводской поликлиники
18:06 18.09.2019
Микроавтобус стоит на конечной в ожидании пассажиров, загородив пешеходный переход.
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