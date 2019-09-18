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Комфортную жизнь пенсионера обеспечит пенсия в 100% зарплаты

18:15 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Более половины пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, не могут позволить себе развлечения и активный досуг, а также вдвое чаще экономят на вещах.

Комфортную жизнь пенсионера обеспечит пенсия в 100% зарплаты
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Сюжет: Пенсионная реформа
Комфортную жизнь пенсионера обеспечит пенсия в 100% зарплаты

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Как отмечается в исследовании НПФ Сбербанка, обеспечить комфортный уровень жизни на пенсии можно при сохранении дохода на уровне 80-100% от зарплаты.

Более половины пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, не могут позволить себе развлечения и активный досуг, а также вдвое чаще экономят на вещах. Такие выводы приводятся в исследовании НПФ Сбербанка.

«Россиянам, имеющим самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию.Так, лишь четверть таких граждан отказывается в пожилом возрасте от развлечений и активного досуга. Среди пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%», — говорится в исследовании. Также отмечается, что граждане, не делавшие добровольных взносов во время работы, после выхода на пенсию экономят на вещах почти вдвое чаще (45%).

«Людям на пенсии зачастую приходится экономить, потому что их ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается. 72% респондентов НПФ Сбербанка утверждают, что их доход после выхода на пенсию сократился в 1,5 раза и более. Из-за этого 82% опрошенных снижают расходы, а 64% отказываются от запланированных ранее крупных покупок», — отмечают эксперты НПФ Сбербанка.

Кроме того, согласно данным компании, примерно 60% клиентов НПФ, достигших пенсионного возраста, тратят на продукты питания меньше половины месячного дохода; 19% после выхода на пенсию продолжают путешествовать по России, 11% — ездить за рубеж.

В целом же, по данным исследования, обеспечить комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80-100% от зарплаты.

«Достаточно откладывать на ИПП всего лишь 2-4% зарплаты сроком на 25-30 лет, чтобы достичь желаемого результата. Недавнее исследование нашего фонда показало рост осведомленности и интереса россиян к продуктам НПФ. Так, более половины респондентов (55%) знают о существовании негосударственных пенсионных фондов, треть опрошенных (36,3%) утверждают, что они подробно осведомлены о деятельности НПФ и пользуются продуктами негосударственного пенсионного обеспечения», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Источник: ТАСС

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