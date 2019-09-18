Дождались: рухнул аварийный тополь до разрешения на его ликвидацию в Микрорайоне Бердска

Видео упавшего старого тополя прислал в редакцию житель Бердска. Разрешение на его коронирование ждали два месяца. Осталось выбрать подрядчика, но дерево упало раньше, чем завершилась бумажная волокита.

Аварийный тополь рухнул возле дома №38 Микрорайона Бердска

Сегодня утром, 18 сентября, рухнуло дерево во дворе дома №38 в Микрорайоне Бердска. Об этом сообщил в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читатель Алексей. Он рассказал, что увидел сломанное дерево, когда шел на работу.

— Эти аварийные деревья выше нашей пятиэтажки. Мы просили управляющую компанию их спилить, но нам сказали за это отдельно заплатить, — возмущен Алексей.

Старшая по дому Тамара Степаненко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она еще два месяца обратилась в свою управляющую компанию СКС на спиливание этих тополей. Они написали заявление для получения разрешения на кронирование деревьев в администрацию Бердска. Только оно два месяца пролежало в мэрии. Только неделю назад мастер УК получил разрешение. А теперь еще нужно найти подрядчика. Одно из деревьев не дождалось всех «бумажных» процедур и упало.

— Платить за кронирование тополей мы должны из средств, которые мы собираем на дополнительные расходы. Почему мы должны на это деньги тратить? У нас трубы в подвале текут, я бы лучше туда их направила. Почему так долго решался вопрос? Два месяца! А сейчас такое случилось и мне все задают вопросы! — сетует Тамара Анатольевна.

На данный момент из дополнительных средств по их дому собрано около 120 тысяч рублей, 100 тысяч из них уйдет на деревья. В случае каких-то коммунальных аварий, денег у дома не будет.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что самому избавляться от аварийных деревьев предложила власть жителю Бердска. Горожане должны сами платить за спиливание аварийных деревьев, которые находятся на придомовой территории.

Как рухнул тополь смотрите на видео.

Автор видео житель Бердска Алексей.