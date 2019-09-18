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Киевская утопия: Украина станет мощной при поддержке Запада и жители Крыма побегут назад

18:00 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Такую стратегию «возвращения» полуострова объявил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. Но 5 лет назад крымчане уже сделали свой выбор.

Киевская утопия: Украина станет мощной при поддержке Запада и жители Крыма побегут назад
Крым российский

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. Об этом 18 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран. Экс-чиновник выразил мнение, что из полуострова можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».

Также, по задумке Маломужа, главу Крыма Сергея Аксенова нужно снять с должности и провести «свободные выборы». При этом «колоссальную проблему со свободой бизнеса» он собрался решить при помощи привлечения международных партнеров Киева, под контролем которых будет находиться полуостров.

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации < …> Но к этому надо прийти», — пояснил идею Маломуж.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее «аннексией». Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм, и референдум является легитимным. Несмотря на это, Киев строит планы по «возвращению полуострова».

Источник: Известия

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Крымчане захотят на Украину?

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