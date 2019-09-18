Не подходи близко: Стафф набросился на 58-летнего мужчину и порвал ему ногу средь бела дня в Бердске

Хозяйка собаки находилась рядом. Когда окровавленный бердчанин упал на дорогу, она сказала, что нечего было подходить к ним близко. И ушла.

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Напал на 58-летнего мужчину стаффордширский терьер в Микрорайоне Бердске. И искусал его до крови за ногу.

— Вчера моего брата возле дома №34 в Микрорайоне искусала собака. Женщина гуляла с двумя собаками, одна мелкая, одна что-то типа стаффордшира. Позади по тротуару шел мой брат. Остановились, чтобы пропустить машину, и тут мелкая собачонка побежала. Хозяйка ей: «Моня, Моня, ты куда?». Стаффордшир среагировал на крик хозяйки и кинулся на стоящего рядом брата. Он упал в крови, а хозяйка собачек сказала: «Нечего было так близко подходить». И ушла. Обратились к врачам, но доктор в БЦГБ не дал выписку, чтобы обратиться в полицию, сказал, что точно никто никого искать не будет. Спасибо, хоть медпомощь оказали, правда, из Микрорайона в центр пришлось ехать, но это уже детали, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Владимировна.

По словам бердчанки, пойти в больницу ее брат смог только на следующий день после покуса. Во-первых, он возвращался с дачи и был в рабочей одежде, во-вторых, поведение хозяйки псов настолько обескуражило его, что он пребывал в шоке.

Собака укусила бердчанина за внутреннюю сторону бедра, и передвигаться ему было непросто. Добрался до приемного покоя, оттуда направили в центральную поликлинику, отстоял очередь в регистратуру, затем к врачу. Нога ноет от боли. Медпомощь оказали. Но слова доктора о том, что никто не будет искать хозяйку пса, убедили брата в том, что в полицию идти не стоит, он и не пойдет, отметила Наталья Владимировна.

— Я, конечно, настаивала на том, чтобы он написал заявление в полицию. Но это его решение, — подчеркнула бердчанка.

Наталья Владимировна призналась, что об этой истории она сообщила в «Курьер. Среда. Бердск» только потому, что на месте ее брата мог оказаться ребенок или беременная женщина. Может быть, жители Микрорайона прочитают эту историю, узнают хозяйку собак, и будут держаться и держать своих детей подальше от нее.

Все три части закона 4.5 Новосибирской области, касающиеся собак: выгула без намордника, оставление в общественном месте без присмотра, оставление отходов жизнедеятельности во дворах и на улицах, по которым работали специалисты административно-технической инспекции (АТИ), теперь упразднены, это произошло в июле, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник АТИ Павел Дятлов.

По словам Павла Дятлова, справку о покусах были обязаны выдать в больнице. Затем с этой справкой пострадавшему нужно было идти в полицию и писать заявление. При благоприятном исходе, когда хозяйку собаки полицейские нашли бы, можно было бы подавать и иск в суд, объяснил Павел Викторович.

— Думаю, что если задаться целью, то хозяйку собаки можно найти, — уверен Дятлов.