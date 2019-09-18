Как построить карьеру молодежи в России?

Большинство россиян разных возрастов придерживаются мнения, что построить карьеру в бизнесе, политике и на гос. службе сложно

Каждый пятый представитель молодежи не видит сложностей в построении карьеры в сфере спорта, творчества, бизнеса, науки, политики и гос. службы. Однако большинство россиян разных возрастов придерживаются мнения, что построить карьеру в бизнесе, политике и на гос. службе сложно.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как россияне оценивают вероятность достижения успеха в различных профессиональных сферах.

Куда пойти…работать?

С 2007 г. ВЦИОМ предлагает россиянам оценивать возможности достижения успеха молодыми людьми в таких профессиональных сферах как спорт, творчество, бизнес, наука, государственная служба и политика. При этом каждая из оцениваемых сфер предполагает наличие как минимум профессионального образования у кандидата на вакансию, а как максимум – дополнительных специфических навыков и способностей, способствующих успешной профессиональной самореализации. Поэтому не удивительно, что в разные годы большая доля россиян придерживались мнения, согласно которому строить карьеру и реализовываться как профессионалу в указанных сферах для молодежи сложно. Тем не менее к наиболее доступным с этой точки зрения профессиональным сферам россияне относят спорт и творческие профессии (41% и 36% соответственно).

Более сложно молодежи, согласно опросу, строить карьеру в сфере бизнеса (77%), государственной службы (73%) и политики (73%). В целом доли сторонников такого мнения в разные годы варьировались незначительно. При этом сегодня в сравнении с 2007 г. на 9% снизилось число россиян, считающих, что для молодежи сложно или практически невозможно построение карьеры в политической сфере.

Что невозможно, а что — легко?

В целом в зависимости от склонности считать ту или иную сферу наиболее или наименее доступной для профессиональной реализации молодежи среди россиян можно выделить две группы, принципиально различающиеся в своих оценках доступности для молодежи построения карьеры в разных профессиональных сферах. Одну из них составляют те, кто чаще склонен считать, что молодежи сегодня сложно или практически невозможно строить карьеру в указанных профессиональных сферах (47%), а другую составляют россияне, убежденные, что молодежи очень легко или в целом достаточно легко реализоваться в сферах бизнеса, творчества, политики, науки, а также на государственной службе (19%). Еще треть россиян подошли к оценке дифференцированно (34%), не придерживаясь общей точки зрения относительно сложности или легкости построения карьеры для молодежи.

Наиболее яркие различия в убеждениях относительно сложности или легкости построения карьеры для молодежи в сферах бизнеса, науки, политики, спорта, творчества и государственной службы были отмечены в гендерных и возрастных группах. Так, сторонниками мнения о том, что молодежи сегодня скорее сложно достичь успеха в сферах бизнеса, науки, политики, спорта, творчества и на государственной службе чаще выступают женщины. Противоположной точки зрения представители обоих полов придерживаются примерно в равных пропорциях.

Чаще видеть барьеры для молодежи на пути их профессиональной реализации в вышеперечисленных сферах склонны россияне в возрасте от 45 до 59 лет (27%) и те, кому от 60 и старше (24%). Напротив, большая уверенность в возможностях достижения успеха молодежью в бизнесе, политике, науке, творчестве и на государственной службе свойственна респондентам в возрасте от 18 до 24 лет (13%), от 25 до 34 лет (25%) и от 35 до 44 лет (24%).

Источник: ВЦИОМ