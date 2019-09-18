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В яму с кипятком провалилась молодая мать в ребенком в коляске на тротуаре в Новосибирске

16:41 18.09.2019 Фото: СКР
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Женщина с сыном с сильными ожогами попали в больницу. Мальчик находится в реанимации, его мать — в ожоговом отделении. По предварительной информации, теплотрасса принадлежит частной компании. СК начал проверку.

В яму с кипятком провалилась молодая мать в ребенком в коляске на тротуаре в Новосибирске
СК проверяет факт получения ожогов матери и сына

Женщина с ребенком упала в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре в Новосибирске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет начал проверку по сообщениям об инциденте в СМИ.

— В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. Из сообщений СМИ установлено, что женщина с ребенком проходили по тротуару в Центральном районе города Новосибирска и упали в яму с кипятком, в результате чего получили ожоги тела, — рассказал старший помощник регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

С сильными ожогами женщина и ребенок госпитализированы в областную больницу, ребенок находится в реанимации, а его мать госпитализировали в ожоговое отделение, сообщили 18 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел в центре Новосибирска — на улице Ядринцевской. Как сообщают местные СМИ, асфальт провалился прямо под ногами женщины, которая везла в коляске своего сына. Ее муж находится рядом и сумел вытащить их из ямы.

Предварительно установлено, что причиной провала могла стать не введенная в строй теплотрасса, сообщил ТАСС источник в органах местной власти. «Там рядом есть строящееся здание, им владеет частная компания. К нему ведет теплотрасса, она не введена в строй и не принадлежит ни СГК (ресурсоснабжающей компании), ни муниципалитету», — рассказал собеседник агентства.

Следователи регионального управления СКР по Новосибирской области устанавливают обстоятельства происшествия, по данному факту проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ  — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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