Препарат для терапии болезни Альцгеймера и деменции может довести до госпитализации

Препарат для терапии болезни Альцгеймера и деменции связали с повышенным риском рабдомиолиза

Исследование с участием 220 тысяч пациентов показало, что донепезил, поддерживающий препарат при болезни Альцгеймера, увеличивает риск госпитализации из-за рабдомиолиза по сравнению с другими распространенными лекарствами, которые имеют похожий принцип действия. Исследование описано в журнале Canadian Medical Association Journal.

Один из симптомов болезни Альцгеймера — нехватка нейромедиатора ацетилхолина, который играет важную роль в процессах памяти и обучения. Ацетилхолин разрушается ацетилхолинэстеразой, поэтому в лечении болезни Альцгеймера и других видах деменции используют ингибиторы этого фермента, например донепезил. С 2015 года стали появляться сведения о случаях рабдомиолиза у пациентов, которые принимали донепезил. Рабдомиолиз — это разрушение клеток мышц, которое может приводить к почечной недостаточности и госпитализации.

Чтобы изучить проблему и выяснить, действительно ли связаны рабдомиолиз и донепезил, Джейме Флит (Jamie L. Fleet) и его коллеги из Университета Мак-Мастер и Университета Западного Онтарио провели исследование, использовав несколько баз данных провинции Онтарио, в которых есть информация обо всем населении региона, обращениях в больницы, курсах лечения, диагнозах и другие сопутствующие данные. Авторы отобрали информацию, которая касалась лечения больных с болезнью Альцгеймера донепезилом, не испытывавших проблем с почками на тот момент, принимавших препарат 30 дней и делавших это впервые. Всего таких нашлось 152300 человек. Была еще одна группа — пациенты с Альцгеймером, которые принимали другие популярные ингибиторы ацетилхолинэстеразы, ривастигмин или галантамин. Их объединили в одну группу, в которой набралось 68053 участника за тот же период времени — с 2002 по 2017 год.

После анализа данных оказалось, что в группе, которая принимала донепезил, было 88 (0,06 процентов от общего числа) случаев госпитализации из-за рабдомиолиза. В группе, которая лечилась ривастигмином или галантамином, таких случаев было всего 16 (0,02 процента).

Хотя количество попавших в больницу с рабдомиолизом из-за приема донепезила, мало, оно статистически значимо больше, чем количество пациентов с рабдомиолизом среди тех, кто лечился другими ингибиторами ацетилхолинэстеразы. При этом нет статически значимой разницы между количеством тех, кто попал в больницу с рабдомиолизом после курса ривастигмина или галантамина и теми, кто вообще не принимал никаких препаратов для терапии болезни Альцгеймера.

Механизм, из-за которого донепезил вызывает рабдомиолиз, пока неизвестен. Ацетилхолин участвует в передаче сигналов между нейронами и мышечными клетками, так что, возможно, нарушение метаболизма этого нейромедиатора из-за действия препарата как-то нарушает работу мышц. Вероятно, это и приводит к рабдомиолизу.

Если препарат от деменции, который призван увеличивать количество ацетилхолина, связан с повышенным риском рабдомиолиза, то лекарство, которое наоборот, блокирует синтез этого нейромедиатора, может вызывать деменцию.

Источник: nplus1.ru