У Криштиану Роналду 17 автомобилей и 500 млрд долларов

Больше всего мне нравится ездить на «Роллс-Ройсе», наиболее комфортно. Два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса», говорит нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии.

Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

— Правда ли, что ваше состояние составляет около полумиллиарда долларов?

— Думаю, да, я надеюсь на это. Я думаю, это может быть слишком большая сумма.

— Как вы думаете, каков его размер?

— Не уверен на 100%, но могу сказать, что на моем банковском счете имеются хорошие деньги.

— Сколько у вас машин?

— 17, возможно. Больше всего мне нравится ездить на «Роллс-Ройсе», наиболее комфортно. Два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса». Кто еще завидует?

Источник: sport24.ru