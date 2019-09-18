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У Криштиану Роналду 17 автомобилей и 500 млрд долларов

18:20 18.09.2019 Фото: grandenapoli.it
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Больше всего мне нравится ездить на «Роллс-Ройсе», наиболее комфортно. Два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса», говорит нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии.

У Криштиану Роналду 17 автомобилей и 500 млрд долларов
Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

— Правда ли, что ваше состояние составляет около полумиллиарда долларов?

— Думаю, да, я надеюсь на это. Я думаю, это может быть слишком большая сумма.

— Как вы думаете, каков его размер?

— Не уверен на 100%, но могу сказать, что на моем банковском счете имеются хорошие деньги.

— Сколько у вас машин?

— 17, возможно. Больше всего мне нравится ездить на «Роллс-Ройсе», наиболее комфортно. Два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса». Кто еще завидует?

Источник: sport24.ru

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