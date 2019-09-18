С СК требует взыскать 380 тыс. рублей за лишние 19 дней ареста и незаконное преследование экс-депутат из Бердска

Алексей (Николаевич) Осин, осужденный на 2,5 года за ущерб Комбинату бытовых услуг в размере 7,9 млн рублей, просит сатисфакции. Следствие выявило 11 преступных эпизодов. Но по одному из фактов растраты суд его оправдал.

Алексей Осина лишили депутатских полномочий

В Бердском городском суде 17 сентября состоялись предварительные слушания по иску Алексея (Николаевича) Осина, бывшего депутата Бердска горсовета и экс-директора УК «Жилстройсервис». Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Осин требует от Следственного комитета возмещения морального и материального ущерба.

Первоначально Осин предъявил два иска к бердскому отделу Следственного комитета. На судебном заседании во вторник надлежащим ответчиком признали управление СКР по Новосибирской области. В связи с этим судья Сергей Мильчинский перенес рассмотрение иска на 8 октября.

Алексей Осин подал два исковых заявления о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного незаконным содержанием под стражей и домашним арестом и за незаконное уголовное преследование.

В октябре 2018 года суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Но в ходе расследования и судебного следствия он находился под стражей на 19 дней больше. За это он просит компенсации — морального вреда 30 тыс. рублей и материального 50 тыс. рублей, прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского суда Наталья Сафронова.

По ее словам, оба иска объединили в одно производство. Второе заявление Осина в суд касается его оправдания по одному из эпизодов. Суд признал Осина невиновным по ч. 3. ст. 160 УК РФ — растрата.

— В этой части он тоже просит взыскать моральный вред 150 тыс. рублей и моральный вред в таком же размере, — отметила Сафронова.

Как она пояснила, дата основного заседания суда по рассмотрению иска Осина пока не назначено. Еще идут предварительные слушания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд признал Алексея Осина виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также в нескольких эпизодах присвоения и растраты чужого имущества с использованием служебного положения.

Следствие считало, что деньги Осин потратил на покупку электроники и техники, а также на оплату обучения в Томском филиале РАНХиГС. Но суд оправдал Осина в этой части инкриминируемых ему преступлений.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, Алексей Осин, являясь единственным участником ООО «УК «Жилстройсервис» принял решение о направлении на обучение директора ООО «УК «Жилстройсервис», которое было оплачено за счет средств юридического лиц. При этом директор прошел курс обучения, получил диплом о высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное управление», что соответствует выполняемой им работе в ООО «УК «Жилстройсервис». Таким образом, Осин, оплатив образование в Томском филиале ФГОУ ВПО СибАГС, не имел никакой корыстной заинтересованности, поэтому его действия не могут оцениваться как хищение, в связи с чем он подлежит оправданию за отсутствием состава преступления, — сказано в приговоре, который вступил в законную силу.

По остальным эпизодам Осин признан виновным. Согласно приговору, он причинил ущерб в 7,9 млн рублей МУП «КБУ». Эти деньги Комбинат сбытовых услуг сейчас пытается взыскать с Осина в порядке гражданского судопроизводства.

Алексею Осину назначено наказание в виде 2,6 лет колонии общего режима. Однако наказание ещё в день вынесения приговора считалось отбытым благодаря тому, что ему зачтено время проведенное в СИЗО и под домашним арестом в счёт наказания.

По данным следствия, Осин с августа 2010 по март 2015 года, являясь директором УК «Жилстройсервис», заключил с собственниками квартир договоры на управление 21 многоквартирным домом в Бердске. Для предоставления коммунальных услуг бердчанам Осин также заключил договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды с бердским Комбинатом бытовых услуг. Жильцы исправно оплачивали коммуналку в кассах и на расчетные счета ООО «УК «Жилстройсервис», но до КБУ деньги не доходили.

Как гласило следствие, в результате преступной деятельности муниципальному предприятию был причинен многомиллионный ущерб. Кроме того, действия Осина повлекли введение в отношении должника – ООО «УК «Жилстройсервис» — процедуры банкротства.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены еще 11 эпизодов преступной деятельности Осина, выразившиеся в хищении денег, принадлежащих ООО «УК «Жилстройсервис». Так, обвиняемый систематически в течение нескольких лет получал вверенные ему денежные средства, принадлежащие обществу, в подотчет. Деньги присваивал и в последующем распоряжался ими по своему личному усмотрению.