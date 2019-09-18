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«Stairway to Heaven» от Led Zeppelin умиротворяет и концентрирует водителя за рулем

18:08 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Музыка, которую вы слушаете за рулем, влияет на ваше поведение. Самой опасной плане аварийности композицией китайские ученые сочли трек «American Idiot» группы «Green Day».

Stairway to Heaven от Led Zeppelin умиротворяет и концентрирует водителя за рулем
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Оттого, какую музыку «берет с собой в дорогу» водитель, зависит его поведение за рулем, а зачастую и то, насколько его вождение будет аварийноопасным. К такому выводу пришли китайские ученые, особо отметив опасность тяжелого рока, под влиянием которого автомобилисты склонны вести машину агрессивно, с рискованными перестроениями из полосы в полосу.

А самой опасной в этом плане композицией китайские ученые сочли трек «American Idiot» группы «Green Day». А вот культовая «Stairway to Heaven» от Led Zeppelin, наоборот, умиротворяет и концентрирует.

«Разумеется, музыка тесно связана с эмоциями и нашим психологическим состоянием, — подтвердила в интервью «Вечерней Москве» доцент кафедры социальной психологии Татьяна Яничева. — Есть мелодии, которые бодрят, есть те, которые расслабляют, и даже такие, которые могут испугать».

По ее мнению, чем громче и «ярче» музыка, тем сильнее она рассеивает внимание автомобилиста.

«Полагаю, что мелодии яркие, громкие, интенсивные действительно могут отвлекать, но, скорее, это вторично по сравнению с общим состоянием водителя, — считает Татьяна Яничева. — Если он устал, испытывает физическое недомогание, это скажется на поведении за рулем куда более явно, чем самая тяжелая музыка. Все-таки она всегда идет фоном, как шум на улице, — Мы вообще уже отвыкли проводить время в тишине, поэтому едва ли какие-то посторонние звуки могут оказывать решающее влияние.»

Источник: РГ

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