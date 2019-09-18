«Stairway to Heaven» от Led Zeppelin умиротворяет и концентрирует водителя за рулем

Оттого, какую музыку «берет с собой в дорогу» водитель, зависит его поведение за рулем, а зачастую и то, насколько его вождение будет аварийноопасным. К такому выводу пришли китайские ученые, особо отметив опасность тяжелого рока, под влиянием которого автомобилисты склонны вести машину агрессивно, с рискованными перестроениями из полосы в полосу.
А самой опасной в этом плане композицией китайские ученые сочли трек «American Idiot» группы «Green Day». А вот культовая «Stairway to Heaven» от Led Zeppelin, наоборот, умиротворяет и концентрирует.
«Разумеется, музыка тесно связана с эмоциями и нашим психологическим состоянием, — подтвердила в интервью «Вечерней Москве» доцент кафедры социальной психологии Татьяна Яничева. — Есть мелодии, которые бодрят, есть те, которые расслабляют, и даже такие, которые могут испугать».
«Полагаю, что мелодии яркие, громкие, интенсивные действительно могут отвлекать, но, скорее, это вторично по сравнению с общим состоянием водителя, — считает Татьяна Яничева. — Если он устал, испытывает физическое недомогание, это скажется на поведении за рулем куда более явно, чем самая тяжелая музыка. Все-таки она всегда идет фоном, как шум на улице, — Мы вообще уже отвыкли проводить время в тишине, поэтому едва ли какие-то посторонние звуки могут оказывать решающее влияние.»
Источник: РГ