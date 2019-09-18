«Stairway to Heaven» от Led Zeppelin умиротворяет и концентрирует водителя за рулем

Музыка, которую вы слушаете за рулем, влияет на ваше поведение. Самой опасной плане аварийности композицией китайские ученые сочли трек «American Idiot» группы «Green Day».

Ученые выяснили, какую музыку лучше слушать за рулем

Оттого, какую музыку «берет с собой в дорогу» водитель, зависит его поведение за рулем, а зачастую и то, насколько его вождение будет аварийноопасным. К такому выводу пришли китайские ученые, особо отметив опасность тяжелого рока, под влиянием которого автомобилисты склонны вести машину агрессивно, с рискованными перестроениями из полосы в полосу.

А самой опасной в этом плане композицией китайские ученые сочли трек «American Idiot» группы «Green Day». А вот культовая «Stairway to Heaven» от Led Zeppelin, наоборот, умиротворяет и концентрирует.

«Разумеется, музыка тесно связана с эмоциями и нашим психологическим состоянием, — подтвердила в интервью «Вечерней Москве» доцент кафедры социальной психологии Татьяна Яничева. — Есть мелодии, которые бодрят, есть те, которые расслабляют, и даже такие, которые могут испугать».



По ее мнению, чем громче и «ярче» музыка, тем сильнее она рассеивает внимание автомобилиста.

«Полагаю, что мелодии яркие, громкие, интенсивные действительно могут отвлекать, но, скорее, это вторично по сравнению с общим состоянием водителя, — считает Татьяна Яничева. — Если он устал, испытывает физическое недомогание, это скажется на поведении за рулем куда более явно, чем самая тяжелая музыка. Все-таки она всегда идет фоном, как шум на улице, — Мы вообще уже отвыкли проводить время в тишине, поэтому едва ли какие-то посторонние звуки могут оказывать решающее влияние.»

Источник: РГ