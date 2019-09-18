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Всех посчитают: В единую базу данных внесут всех россиян

17:00 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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В информационной системе предлагается сохранять не только ФИО, но дату, место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, свидетельстве ИП, документах об образовании, военной обязанности, медицинском и социальном страховании.

Всех посчитают: В единую базу данных внесут всех россиян
Госдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента. Новый информационный ресурс предполагает создание базы данных, где содержится информация от ФИО до семейных связей.

В информационной системе предлагается сохранять не только ФИО, но дату, место рождения и смерти, пол, данные об удостоверениях личности, СНИЛС, ИНН, свидетельстве о регистрации ИП, документах об образовании и присуждении ученой степени, военной обязанности, медицинском и социальном страховании.

Предполагается, что данные будут поступать в систему от профильных ведомств — от МВД до внебюджетных фондов — посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

По мнению разработчиков законопроекта, оператором базы необходимо назначить Федеральную налоговую службу. Старт работы ресурса предполагается с января 2022 года, до 2025-го продлится переходный период.

Ресурс должен, в частности, вывести «на качественно новый уровень» расчет и начисление НДФЛ, сократить объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению и повысить собираемость платежей в бюджеты.

Источник: Ъ

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От редакции

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Аноним, 18 сентября 2019 17:32
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