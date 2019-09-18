В 12 госпрограмм на сумму 895 млн рублей подал заявки Бердск

Мэр Евгений Шестернин посоветовал руководителям муниципальных служб отслеживать прохождение заявок, чтобы при положительном решении заявить их в местный бюджет для софинансирования.

В последние годы облик Бердска меняется в лучшую сторону

Информацию о проводимых мероприятиях по подготовке бюджета Бердска на 2020 год, связанную с подачей заявок в профильные министерства на софинансирование из областного и федерального бюджетов, озвучил на совещании чиновников 16 сентября начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель.

УЖКХ направило заявку и соответствующие документы на участие в государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на сумму 145 млн 555 тыс. рублей. В рамках государственной программы Новосибирской области «ЖКХ Новосибирской области», национального проекта «Комфортная городская среда» — на благоустройство 10 дворовых территорий на сумму 28 млн 380 тыс. рублей. В рамках госпрограммы Новосибирской области «ЖКХ» на мероприятия по переселению граждан из ветхого жилья — на сумму 60 млн 728 тыс. рублей.

УКС подало заявку на участие в рамках госпрограммы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на второй этап строительства автодорог ул. Возрождения от ул. Купца Горохова до ул. Рогачева, ул. Рогачева от ул. Кучевая до ул. Космической стоимостью 56 млн рублей. Также на строительство первого этапа автомобильной дороги в микрорайон Южный на сумму 151 млн рублей — это для ввода в эксплуатацию школы на 1110 мест, пояснил Шмендель. Кроме того, УКС подана заявка на участие в программе Новосибирской области «ЖКХ» в размере 95 млн рублей на строительство водоприемного оголовка и водоводов. А также на строительство участка самотечного канализационного коллектора по ул. Первомайской — на 98 млн рублей.

Бердская горадминистрация подала заявку на участие в государственной программе Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 2 млн 669 тыс. рублей, в рамках госпограммы стимулирования развития жилищного строительства в Новосибирской области по подпрограмме «Поддержка муниципальных образований НСО» в обеспечении жильем многодетных семей — 20 млн 640 тыс. рублей, строительство служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области — 61 млн 970 тыс. рублей. В рамках госпрограммы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» — 3 млн 89 тыс. рублей. И на участие в госпрограмме Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики» — 1 млн 351 тыс. рублей.

Отдел физкультуры и спорта подал заявку на участие в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта в Новосибирской области на укрепление материально-технической базы спортивных объектов Бердска. Сумма заявки — 1 млн 680 тыс. рублей.

Управление образования и молодежной политики подало заявку на участие в госпрограмме «Доступная среда», заявлено участие двух дошкольных учреждений, с объемом бюджетных ассигнований 3 млн 400 тыс. рублей. В рамках программы «Развитие соцподдержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области» — на сумму 3 млн 799 тыс. рублей. По программе «Развитие образования и создание условий для социализации детей и учащейся молодежи» — на 19 млн 242 тыс. рублей. По программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» — 300 тыс. рублей.

В рамках соглашения между администрацией Бердска и министерством труда и соцразвития Новосибирской области — о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы детских оздоровительных учреждений: на лагерь им. Нахимова — 33 млн 360 тыс. рублей, лагерь им. Дубинина — 12, 5 млн рублей и «Орбиту» — 84 тыс. рублей. Причем, на 2021 и 2022 годы по Нахимова еще 27 и 32 млн соответственно, отметил Евгений Шмендель.

Отдел культуры в рамках реализации программы «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» — 21 тыс. рублей на реализацию мероприятий по пополнению книжного фонда муниципальных библиотек, 1,3 млн рублей — на сохранение памятников и других мемориальных объектов, 400 тыс. рублей — на создание дизайн-проекта «Модельные библиотеки» и 5, 7 млн рублей — на реализацию регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры». Это проект «Виртуальный концертный зал ДК «Родина».

Мэр Евгений Шестернин акцентировал, что нужно разбить заявки на национальные проекты и вхождение их в федеральные программы. Сейчас идет формирование и предложения в бюджет Новосибирской области, поэтому нужно делать анализ прохождения заявок, подчеркнул мэр.

Делать это должны заместители мэра под общим контролем вице-мэра по экономике Жанны Шуровой. Евгений Шестернин обратился и к руководителям учреждением с советом, что не нужно ждать, чтобы за них кто-то заявку контролировал, каждый из них должен сам контролировать прохождение заявки.

— Большинство программ имеет понятие «софинансирование» от 5 до 10%, и когда мы говорим за свой бюджет, то должны понимать, если мы хотим иметь вхождение в какую-либо программу, где предусмотрено софинансирование, мы должны заявиться у себя в бюджете. Но заявиться у себя в бюджете, не имея предрешения и положительного результата там, будет наивно. Баланс должен быть и одно информационное поле, и мы в нем должны четко отслеживать ситуацию. Задача сложная, но решаемая, — уверил мэр.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шмендель, запрашиваемые по госпрограммам суммы всегда на порядок больше, чем выделяются.