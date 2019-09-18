Бэушки: самые дешевые подержанные автомобили продают в Курганской области и Республике Алтай

По мере продвижения на восток России автомобили «стареют». Например, самым «старым» регионом оказался Камчатский край: здесь возраст автомобилей на вторичном рынке достигает 17 лет и 8 месяцев.

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Эксперты изучили объявления по продаже подержанных машин в различных уголках нашей страны. Как оказалось, разброс цен может достигать несколько сотен тысяч рублей, причем в богатых мегаполисах стоимость «бэушек» далеко не самая высокая.

Средний ценник авторынка

Аналитики Авто.ру выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти «бэушку» подешевле. Как говорится в исследовании, на стоимость подержанных машин влияют платежеспособность населения, средний возраст автопарка в конкретном регионе, а также представления местных автовладельцев о качестве, надежности и престижности марки.

Например, на востоке страны традиционно отдают предпочтение японским машинам, в центре — немецким, а в Поволжье — отечественным. Покупка автомобилей в Центральном и Северо-Западном округах — привычное и часто выгодное занятие для жителей соседних регионов, в то время как, например, Сахалин или Калининград располагают более ограниченным количеством предложений, хоть и имеют доступ к японским и европейским авто.

По словам директора по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антона Демкина, цену автомобиля формирует не регион, а его первичная стоимость, которую устанавливают производители. Далее на цену авто с пробегом оказывают влияние такие факторы как ликвидность, его наличие в конкретном регионе, наличие/отсутствие ДТП, количество владельцев, пробег.

«Цена — это собирательный образ, который никак не зависит от региона. Исключением являются удаленные регионы, где отсутствие предложения на локальном рынке вынуждает покупателей приобретать машины в центральных регионах, в связи с чем возникают дополнительные затраты на транспортировку, и цена в итоге может быть заметно выше. Соответственно, при продаже такого автомобиля на местном рынке через 2-3 года расходы по транспортировке будут учтены в стоимости», — отмечает Антон Демкин.

Где дешево купить?

Итак, самая низкая средняя стоимость машин с пробегом зафиксирована в Курганской области — 313,2 тыс. рублей. Немногим выше средний ценник на вторичном авторынке Республики Алтай — 313,4 тыс. рублей. Далее в рейтинге регионов России с наиболее низкой средней стоимостью подержанных автомобилей идут Новгородская область (336,1 тыс. руб.) Псковская область (339,2 тыс. руб) и Кабардино-Балкария (343,3 тыс. руб.).

«Курганская область — один из самых бедных регионов России, экономика региона носит аграрный характер, нет большого числа промышленных предприятий, поэтому люди могут позволить себе замену подержанного автомобиля только низкой стоимости. Такая же ситуация наблюдается в Кабардино-Балкарии.

На Алтае также не самая благоприятная экономическая ситуация — доля тех, кто получает зарплату ниже 10 тыс. рублей, составляет 25%. В Новгородской области этот показатель равен 12%. Таким образом, видно, что невысокая стоимость авто в первую очередь определяется экономическим благосостоянием региона», — комментирует директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Где выгодно продать?

Что касается регионов, где выгоднее всего можно продать подержанный автомобиль, лидером оказалась Сахалинская область с максимальной стоимостью перепродажи в 725,1 тыс. рублей.

Даже в Москве и Московской области (второе место по средним ценам) стоимость машин с пробегом лишь немногим выше 700 тысяч рублей. На третьем месте идет Приморский край с показателем 645,4 тыс. рублей, следом — Чукотский автономный округ, где средний ценник на вторичном авторынке составляет 627,3 тыс. рублей. Замыкают пятерку регионов с самыми дорогими подержанными машинами Санкт-Петербург и Ленинградская область: здесь их средняя стоимость составляет 601,4 тыс. рублей.

Как отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, Сахалинская область, Приморский край и Чукотский автономный округ обладают дорогим автопарком не только из-за отдаленности, но и по причине того, что там востребованы дорогие внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, которые повышают среднюю цену на «вторичке». Что касается двух столиц, то не секрет, что огромное количество автомобилей, «отживших» свое в таких мегаполисах как Москва и Петербург, при смене владельца уезжают в менее обеспеченные регионы, где «докатывают» свою жизнь.

Почему такой разброс цен?

Между тем цены на подержанные автомобили могут значительно различаться даже внутри федерального округа. Наименьшим оказался разброс цен на юге России — 116,4 тыс. рублей. Так, в Астраханской области средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 386,4 тыс. рублей, а самая высокая цена — в Краснодарском крае, 484,8 тыс. рублей.

На Дальнем Востоке вилка цен шире: в Еврейской автономной области подержанные машины стоят в среднем 374 тыс. рублей, а в Сахалинской области — на 351 тысячу дороже (725,1 тыс. руб.). Еще больше разброс цен в центральной части России: разница в средней стоимости машины с пробегом между Курской областью (346,1 тыс. руб.) и Москвой (700,6 тыс. руб.) составляет 354,5 тыс. рублей. Но если посмотреть на разницу цен в ЦФО без учета столичного региона, то она сократится до 85,7 тыс. рублей, что даже меньше, чем в Южном федеральном округе.

«На юге страны, где разброс цен на подержанные машины не так велик, традиционно выделяется Краснодар — город, где люди предпочитают авто выше классом и, соответственно, дороже. А в целом в южных регионах население не обладает высоким уровнем доходов, поэтому часто покупатель руководствуется именно низкой ценой при выборе авто — это обеспечивает средний уровень цен во всех населенных пунктах региона. По-другому дело обстоит в Москве — здесь больше выбор моделей подержанных авто, поэтому диапазон цен шире. Стоимость автомобилей на Дальнем Востоке остается высокой за счет большого предложения японских импортных иномарок, отчего велик и разброс цен, который зависит от предпочтений покупателей», — рассуждает Владимир Желобов.

Особенности среднего возраста

Кроме того, аналитики Авто.ру изучили возрастную структуру вторичного авторынка, выяснив, в каких регионах предлагаются самые возрастные машины, а где можно легко найти «свежий» автомобиль. Так, самые «молодые» машины продаются в Татарстане — их возраст составляет в среднем 8 лет и 5 месяцев. Далее идут Москва и Подмосковье (9 лет и 3 месяца), Удмуртия, Чечня, Пермский край и Самарская область (9 лет и 4 месяца), а также Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 лет и 6 месяцев).

По мере продвижения на восток России автомобили «стареют». Например, самым «старым» регионом оказался Камчатский край: здесь возраст автомобилей на вторичном рынке достигает 17 лет и 8 месяцев. Стоит также отметить Калининградскую область, где этот показатель составляет 15 лет и 7 месяцев — больше, чем в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.

По мнению Антона Демкина, разница в среднем возрасте продаваемых автомобилей напрямую связана с условиями их эксплуатации, а также платежеспособностью населения в конкретном регионе.

«В западной части России выбирают современные автомобили. А вот люди, живущие в восточных регионах отдают предпочтение более простым транспортным средствам, которые служат дольше. Надежные модели европейской сборки приобретают и жители Калининграда, за счет своего географического положения перевезти автомобиль из Европы для них проще.

Приволжский федеральный округ является регионом с самым молодым автопарком благодаря тому, что здесь есть собственное производство, и машины отечественной сборки не так высоки в цене. В Москве и Санкт-Петербурге автопарк обновляют чаще, о чем свидетельствует высокая по сравнению с другими регионами доля новых машин в общем объеме авторынка», — резюмирует Владимир Желобов.

Источник: РГ