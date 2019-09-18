В организме 97% немецких детей нашли частицы пластика

Эти вещества представляли собой 11 видов пластмасс. Также в их моче нашли канцерогенную кислоту.

Следы пластмасс специалисты нашли у 97% обследованных детей

В телах большинства исследованных немецких детей возрастом до 17 лет ученые нашли микроскопические остатки пластика. К такому выводу пришли исследователи германского Федерального министерства по охране окружающей среды и Института имени Роберта Коха, результаты многолетних исследований которых опубликовал журнал Der Spiegel.

С 2014 по 2017 годы ученые исследовали мочу около 2500 детей и подростков возрастом от нескольких месяцев до 17 лет. В полученных образцах они искали остатки пластификаторов — веществ, которые входят в состав современных пластмасс. Они выделяются в результате того, что организм частично перерабатывает пластмассы, которые попадают в него вместе с упаковкой пищевых продуктов, деталями игрушек и питьевой водой, зачастую упакованной в пластиковые емкости.

Следы пластмасс специалисты нашли у 97% обследованных детей. Эти вещества представляли собой 11 видов пластмасс.

Как подчеркнула Марика Колосса-Геринг, один из авторов исследования, работа ученых однозначно указывает на то, что в организме детей и подростков активно накапливаются пластификаторы и другие компоненты современных пластмасс. «Нас больше всего тревожит то, что мы нашли следы пластмасс у маленьких детей. Это объясняется тем, что промышленность все более активно внедряет пластиковую тару, отказываясь при этом от классических стеклянных баночек и бутылочек, которые абсолютно нейтральны к любой среде», — отмечает Колосса-Геринг.

Больше всего исследователей тревожатся из-за того, что в моче обследованных детей появляется канцерогенная перфтороктановая кислота (ПФОК). У большинства из них концентрация ПФОК доходила до верхних границ допустимой нормы, отмечается в работе.

Немецкие токсикологи призывают полностью запретить пластиковую тару, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет о детском питании. Другой действенной мерой ученые считают полный отказ от применения в производстве детского питания тех веществ, которые при взаимодействии с пластиком могут выделять токсические вещества, усиливающие негативный эффект от пластмасс.

Источник: nauka.tass.ru