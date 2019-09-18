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Во время лечения зуба запломбировали нос жительнице Кемерова

12:19 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Пломбировочный материал попал в гайморову пазуху. Потребовалась операция по удалению инородного материала, за что пришлось платить страховщикам. Пациентка выиграла у клиники суде 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Во время лечения зуба запломбировали нос жительнице Кемерова
Кемеровчанке во время лечения зуба случайно запломбировали нос

Жительница областного центра вылечила зуб в частной клинике и пожалела: после вмешательства зубного у женщины ухудшилось дыхание. При проверке оказалось, что пломбировочный материал попал в полость носа.

Кемеровчанка решила вылечить воспаленный зуб №16 – верхний большой коренной зуб – и пришла в стоматологическую клинику на улице Свободы. Там зуб запломбировали за 5 500 рублей, и поначалу нареканий у клиента не было, но затем начались проблемы с дыханием.

– После произведенного лечения истица стала замечать, что у нее часто заложен нос, периодически появляется насморк, а также возникали болевые ощущения. Однако она не придавала этому большого значения, полагая, что болевые ощущения – это последствия произведенного лечения, – говорится в материалах суда.

Впоследствии женщине пришлось обратиться в другую клинику для проверки, и оказалось, что при лечении зуба пломбировочный материал попал в гайморову пазуху. Потребовалась операция по удалению инородного материала, за что пришлось платить страховщикам.

Затем горожанка потребовала от неуклюжих стоматологов компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Заводский районный суд удовлетворил иск частично и предписал клинике заплатить истице 50 тысяч рублей компенсации и штраф 25 тысяч рублей – всего 75 тысяч рублей. Решение еще может быть обжаловано.

Источник: vse42.ru

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