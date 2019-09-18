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Детская поликлиника №2 вернется после ремонта в Микрорайон Бердска в начале октября

12:00 18.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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До этого времени маленьких пациентов будут продолжать принимать в поликлинике №1 на ул. Ушакова в центре города.

Детская поликлиника №2 вернется после ремонта в Микрорайон Бердска в начале октября
Детскую поликлинику №2 начали ремонтировать в конце июля
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Детская поликлиника №2 вернется после ремонта в Микрорайон Бердска в начале октября

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Завершается ремонт в здании детской поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска.

Все работы по капремонту планируют завершить 1 октября. Параллельно проводятся все основные работы по подготовке помещений, сообщила на совещании чиновников 16 сентября главврач бердской горбольницы Алла Дробинская. Со 2 октября врачи начнут принимать маленьких пациентов в отремонтированном здании. До этого времени пациентов будут продолжать принимать в поликлинике №1 на ул. Ушакова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после 20 сентября начнется ремонт в детской поликлинике №1. На 60 дней детское поликлиническое отделение №1 переведут на первый этаж здания по ул. Пушкина, 172.

С конца июля в детскую поликлинику №1 переехал медперсонал детской поликлиники из Микрорайона. И с тех пор маленьким пациентам и их родителям приходится толкаться в очередях.

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