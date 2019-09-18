Изнасиловавшего врача «скорой» 55-летнего рецидивиста задержали в Саратове

Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Тот вызвался проводить доктора, но по пути схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование.

В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на врача

В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на врача, сообщили в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), в связи с нападением на врача.

Следствием установлено, что 16 сентября 2019 года врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальном. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий непогашенную судимость житель Саратовской области.

Следователями СК России проведена процедура опознания подозреваемого потерпевшей женщиной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Сотрудниками СК России проведен дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.