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Изнасиловавшего врача «скорой» 55-летнего рецидивиста задержали в Саратове

11:45 18.09.2019 Фото: sledcom.ru
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Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Тот вызвался проводить доктора, но по пути схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование.

Изнасиловавшего врача скорой 55 летнего рецидивиста задержали в Саратове
В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на врача

В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на врача, сообщили в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), в связи с нападением на врача.

Следствием установлено, что 16 сентября 2019 года врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальном. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий непогашенную судимость житель Саратовской области.

Следователями СК России проведена процедура опознания подозреваемого потерпевшей женщиной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Сотрудниками СК России проведен дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

Врачей скорой помощи нужно вооружать?

Аноним, 18 сентября 2019 12:41
Бригады по двое!! НВР:

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