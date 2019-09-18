Путин и Зюганов видят необходимость «ремонта выборной системы»

На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым глава государства поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.
В частности, российский лидер выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить это.
«Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну», — сказал президент.
Путин также сравнил российскую политическую систему с живым организмом.
«Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — пояснил глава государства.
В свою очередь, Зюганов рассказал о наличии у фракции идеи законодательных поправок. Он также заявил о готовности КПРФ внести предложения в Госдуму в случае поддержки со стороны президента.
«Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали», — заключил Зюганов.
«Давайте поговорим», — согласился президент.
8 сентября, в Единый день голосования, в 85 российских регионах прошли выборы разного уровня: губернаторов и глав столиц субъектов, в заксобрания и городские думы. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в столице работали 30 цифровых участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эксперимент интересным опытом, который нужно проанализировать.
В свою очередь, в ЦИК заявили об отсутствии возможности и необходимости распространять технологию электронного голосования на всю страну.
Источник: РИА Новости