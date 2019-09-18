«Врач не принадлежит себе»: Рано ушедшей из жизни маме посвятила выбор профессии главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

После нарушения сроков ремонта по проекту «Здравоохранение» уволился главврач ЦГБ Юрий Краморов. Вскоре на его место назначают известного медика Новосибирска Аллу Дробинскую. Сразу после вступления в должность она «выбивает» дополнительные деньги от областного минздрава для окончания работ в поликлиниках и стационарах, где течет крыша. Каков профессиональный путь, и что за человек новый главврач Бердска?

Новый главный врач Бердска рассказала о своем профессиональном пути и немного о личном

19 августа 2019 года главным врачом Центральной городской больницы Бердска была назначена Алла Дробинская. Каким был ее профессиональный путь к этой должности, что подтолкнуло стать медиком, Алла Николаевна рассказала в интервью «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 17 сентября.

Решение стать врачом

— Я с детства хотела быть врачом. Но приняла это решение в 13 лет, когда у меня умерла мама в молодом возрасте, ей было 33 года.

Именно поэтому Алла Николаевна поставила цель стать медиком, помогать людям. Выбрала направление именно акушерско-гинекологической помощи. Первые 25 лет своей профессиональной деятельности Алла Дробинская работала в системе родовспоможения.

— Я считаю, что это самая лучшая профессия в медицине — когда на свет появляется новый человек. Это всегда счастье для родителей, это всегда решается где-то свыше, — рассказывает Алла Николаевна.

После окончания Новосибирского государственного медицинского института Алла прошла субординатуру и интернатуру по акушерству и гинекологии.

— Кончено, мне нравилось направление реанимации интенсивной терапии именно в родовспоможении. Потому что, когда возникают критические ситуации у женщины в родах или послеродовом периоде, здесь профессия анестезиолога-реаниматолога решает очень много. От врача зависит, насколько профессионально и компетентно он выполнит свои обязанности, создаст условия, которые позволят спасти пациентку. А здесь речь идет о спасении сразу двух жизней. В моей практике таких случаев было достаточно много. И я очень благодарна судьбе, что у меня получилось. Я выбрала именно ту профессию, о которой мечтала.

Опыт

Начинала Алла Николаевна работать в родильном доме №4 (сейчас это Городской перинатальный центр) и трудилась там много лет. В 1998 году ее назначают главным специалистом — анестезиологом-реаниматологом родовспоможения. Затем 10 лет она проработала на должности заведующей отделением анестезиологии реанимации №1 родильного дома Городской клинической больницы №1 Новосибирска.

— Это многопрофильный, крупнейший стационар. В его структуре есть хирургическая, терапевтическая, неврологическая, онкологическая службы. Родильный дом, который относится к третьей категории, куда госпитализируют женщин с сопутствующей патологией (когда нужен высокий уровень обследования). Региональный сосудистый центр (для ситуаций, связанных с инсультом и инфарктами).

После этого Аллу Дробинскую переводят на должность заместителя врача по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы №1. В 2006 году Алла Николаевна получила второе высшее образование по специальности экономика и управление на предприятии здравоохранения. В 2009-м была назначена на должность первого заместителя главного врача по медицинской части. Сейчас этот опыт организатора и знания ей очень помогают. Алла Николаевна до сих пор остается главным анестезиологом-реаниматологом родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области.

По словам Дробинской, должность врача меняет все в жизни человека. В своей работе главным она считает умение организовать свой день и организовать коллектив.

— Это круглосуточная работа. Когда мы выбираем профессию врача, меняется образ жизни. Ты не принадлежишь себе. У тебя всегда на первом месте пациент. Самое главное — это здоровье и жизнь человека, ничего дороже нет. Когда ты несешь персональную ответственность за человека, за две жизни (мамы и ребенка), это требует колоссальной ответственности, самодисциплины. Решающую роль играет организация помощи. Когда возникает критическая ситуация, есть только пять минут, которые даются на спасение. Комплекс сердечно-легочной реанимации должен быть выполнен идеально.

В середине августа 2019 года Алле Николаевне поступило предложение возглавить Центральную городскую больницу Бердска. Было это предложением или назначением? Она уточняет: все-таки предложение.

— Наверное, я могла отказаться от этой должности. Но я считаю, что всегда должно быть движение вперед, рост. Когда я посмотрела, в каких условиях находится Бердская больница и врачи, я понимала, что это очень сложная будет работа. Но надеюсь, что мои опыт и знания, должны помочь вывести из кризиса Бердскую ЦГБ.

О личном

Алла Дробинская отметила, что семья ее всегда переживает по поводу ее напряженного графика работы. Но подробности о личной жизни раскрывать не стала.

Есть ли эталон, кумир в медицине для Аллы Николаевны? Она отметила, что для нее пример — это ее учителя. Но называть имена не стала, так как не хочет никого обидеть. Считает, что ей в жизни очень повезло — у нее было много прекрасных наставников, которые дали профессиональный старт.

Какой лучше врач — женщина или мужчина? На этот вопрос Алла также дала ответ.

— Я бы не стала проводить параллель по гендерной оценке. У человека должен быть профессиональный уровень и опыт работы. Важны также личные качества и повышенная требовательность к себе.

О Бердской больнице

— Буду ли я кого-то увольнять из сотрудников Бердской больницы? Я считаю, что один главный врач не сделает тот объем работы, который требуется. Должна быть команда. Каждый может себя проявить и реализовать.

Бердская городская больница по статусу для минздрава — это третья по мощности больница в Новосибирской области. Лидирует Областная больница, затем идет Первая городская клиническая больница, а затем ЦГБ Бердска.

— Оценку можно давать только тогда, когда есть результат. Месяц моей работы — это не результат. Это только старт.

В ведомстве Аллы Дробинской не одно учреждение. Это 14 юридических и 9 географических адресов. И каждый объект требует внимания и влияния на них. Кроме того, 5 объектов находятся за пределами Бердска — это ФАПы. Также есть кабинеты в дошкольных учреждения и средних специальных учебных заведениях.

— Это работа не только моя, но и коллектива, министерства здравоохранения. Сейчас в больницах требуется оснащение высокой медицинской аппаратурой. На сегодняшний день меняются требования к медицине. И в этом случае важна роль администрации Бердска и правительства Новосибирской области, — подчеркнула Алла Дробинская.

По ее мнению, изменений в Бердске можно ждать только через год-два. Слишком долго и много было проблем в здравоохранении города.

Слухи о том, что назначение на пост главного врача Бердска — это подготовка к руководящей должности Перинатального центра Новосибирска, Алла Николаевна опровергла.

— Такой информации у меня нет, — уточнила она.

Алла Николаевна напомнила бердчанам, что любые проблемы можно решить, что у нее ведется прием по личным вопросам и она всегда готова к открытому диалогу.