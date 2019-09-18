Не будут валяться пьянчужки: Регионам могут разрешить открывать вытрезвители

По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах — 8-10 тысяч человек».

Регионам могут разрешить открывать вытрезвители

Правительство России поддержало законопроект, наделяющий региональные власти полномочиями открывать вытрезвители. При этом к инициативе высказан ряд серьезных замечаний.

Законопроект был внесен в Госдуму минувшей весной группой сенаторов и депутатов. Сторонники идеи предлагают вернуть советскую практику, когда пьяных подбирала на улицах милиция и отвозила в специальное казенное место. Там людям давали проспаться и отпускали. Естественно, совсем без последствий для человека это не обходилось, как минимум бумага из вытрезвителя уходила ему на работу. Тем не менее, как утверждают сторонники вытрезвителей, такая система реально спасала выпивших людей. Тот, кто, напившись, валяется без чувств на улице, рискует жизнью.

Как рассказывают разработчики проекта, ежегодно от 2,5 до 5 миллионов советских граждан, напившихся до такого состоянии, что не могли самостоятельно ориентироваться и передвигаться, доставлялись в медицинские вытрезвители системы внутренних дел. Затем было решено передать вытрезвители в ведение минздрава. Однако гражданская медицина так их себе и не забрала. В итоге в 2012 году закрылся последний вытрезвитель.

«Вместе с тем по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах — 8-10 тысяч человек», утверждают авторы законопроекта.

Поэтому предлагается разрешить регионам самостоятельно создавать сеть вытрезвителей, причем делать это можно будет на условиях государственно-частного партнерства. Это значит, что создавать приюты для пьяных смогут бизнес-структуры, получившие лицензии от местных властей.

«Правительство Российской Федерации поддерживает необходимость правового регулирования вопросов, связанных с организацией специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, — сказано в официальном отзыве правительства. — Вместе с тем в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в специализированных учреждениях».

Иными словами, правила и процедуры надо тщательно прорабатывать, потому что в деталях кроется немало опасностей. Например, если заниматься вытрезвителями начнут частники, не начнется ли охота за подвыпившими гражданами? Не начнут ли «службы трезвости» действовать по аналогии с дорожными эвакуаторами: устраивать ловушки, забирать тех, кого забирать не вправе, и потом выставлять огромные счета?

«Наша отечественная действительность подтверждает необходимость воссоздания медицинских вытрезвителей, — соглашается советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. — Однако с учетом прошлой негативной практики их функционирования следовало бы урегулировать проблемные вопросы, организовав их деятельность таким образом, чтобы исключить злоупотребления и нарушения прав граждан, там оказавшихся».

В советское, да и в российское время протрезвевший гражданин вполне мог выйти из вытрезвителя с пустыми карманами и свежими синяками, такой был сервис. В начале века журналисты Юрий Снегирев и Александр Мешков в рамках старого забытого приема «журналист меняет профессию» попали в тульский вытрезвитель в качестве клиентов.

Это был старейший вытрезвитель в стране, но встречи с журналистами он не пережил. После разгромной статьи о сервисе в вытрезвителе (достаточно сказать, что журналистов глубокой ночью выкупили их знакомые за взятку, не сидеть же было до утра там, пусть это и редакционное задание) старейшее учреждение было закрыто.

По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в том числе от переохлаждения на улицах — 8-10 тысяч человек

«Советский опыт вытрезвителей сложно назвать положительным, — полагает адвокат Виктория Данильченко. — В те времена о попадании в это учреждение в обязательном порядке сообщалось на работу или учебу, что могло повлечь увольнение или отчисление. Кроме того, попавших туда трижды отправляли на лечение в наркологический диспансер, что также негативно влияло на судьбу человека. Меры так называемого лечения в вытрезвителе были, мягко говоря, не совсем медицинские — сон (конечно, не на ортопедической кровати) и ледяной душ. Ко всему прочему за пребывание в вытрезвителе граждане обязаны были заплатить. И тем не менее количество пьющих людей в стране не особо сокращалось».

По ее мнению, возврат вытрезвителей в наше время вряд ли вызовет восторг у обывателей.

«Вероятно, как и у всех подобных структур, у них будет установлен план, — полагает она. — Поэтому сохранится риск попадания в эти учреждения лиц, вовсе не находящихся в сильном алкогольном опьянении, а буквально выпивших бутылку пива. Более того, с юридической точки зрения содержание в медвытрезвителе — это ограничение свободы, а для этого необходимо решение суда. Иначе это просто нарушение права человека на свободу».

Тем не менее адвокат согласна, что помощь лицам, оказавшимся в состоянии сильного алкогольного опьянения на улице в нашей северной стране, все же необходима.

«Как вариант, можно рассмотреть, что таких лиц полицейский патруль будет доставлять домой, взимая штраф за появление в общественном месте в неподобающем виде, — предлагает Виктория Данильченко. — А в целом борьба с пьянством, на мой взгляд, должна вестись на совсем другом уровне. Повышение цен на алкоголь, активная борьба с фальсификатом, повышение минимального возраста приобретения алкоголя — в совокупности эти меры могут дать результат».

Источник: РГ