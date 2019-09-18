Эффект от нацпроектов: Ввести новые медкарты для россиян задумали в Счетной палате

В поликлиниках есть истории болезни — медицинские карты. Можно сделать аналогичные карты по здоровому образу жизни, либо в той же истории болезни ввести специальный раздел и отследить, как нацпроекты повлияли на здоровье россиян.

В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян

Для контроля эффективности национальных проектов нужны конкретные понятные людям показатели, заявил в интервью «Российской газете» аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта «Демография» в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.

Цель проекта, напомним, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Отслеживать ее предполагается по количеству людей, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни.

Но ведь можно просто написать, что человек пришел по вопросам здорового образа жизни, и показатель будет расти?



«Здесь дело, скорее, не в достоверности данных, — ответил на это Дмитрий Зайцев, — а в том, чтобы точно определить показатели, которые нужно собрать. Будет ли тот показатель, который сейчас записан в проекте «Демография» действительно значимым? В поликлиниках есть истории болезни — медицинские карты. Можно сделать аналогичные карты по здоровому образу жизни, либо в той же истории болезни ввести специальный раздел. Надо также контактировать с гражданином, чтобы подтверждать данные из медучреждений. И так, шаг за шагом, выстраивать систему, которая сможет фиксировать, какой эффект дают мероприятия нацпроекта».

Источник: РГ