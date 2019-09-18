Запретить «подростковые» татуировки требует депутат Госдумы Милонов

Год назад Виталий Милонов предлагал запретить школьникам красить волосы в яркие цвета. Речь шла о создании этического кодекса учащихся.

Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека

Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь выступил с неожиданной идеей. В этот раз он решил бороться с татуировками на телах несовершеннолетних.

«По улицам городов ходят дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера», — говорится в обращении народного избранника. Свое письмо он направил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека, поэтому их стоит запретить.

Милонов также предложил разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы. Сейчас не существует официальных запретов на татуировки для детей и подростков, напоминает РИА Новости.

Год назад Милонов предлагал запретить школьникам красить волосы в яркие цвета. Речь шла о создании этического кодекса учащихся. Министерство просвещения должно было рассмотреть данный вопрос. Поводом стала череда скандалов в школах, когда девочек с волосами, окрашенными в яркие цвета, не пускали на занятия.

Источник: РГ