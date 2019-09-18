Чем опасно наращивание ресниц?

Наращивание с большой вероятностью повредит собственным ресницам

В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья. В частности, популярная услуга по наращиванию ресниц может быть чревата серьезными последствиями.

Самый простой вариант неблагоприятного развития событий — это аллергия на клей, который использует мастер.

«Главная опасность — в несоблюдении правил гигиены. Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа — все это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом. Лечение такого заболевания отнимет множество нервов, времени и средств. Также травмирование века может в перспективе повлиять на остроту зрения», — пояснила Наталия Махнева, главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук.

Также наращивание с большой вероятностью повредит собственным ресницам. После процедуры какое-то время запрещено умывание, поэтому питание волосков нарушается и они выпадают. Если вы все-таки прибегаете к таким процедурам, то обязательно делайте перерывы, говорят врачи. Во время «отдыха» ресниц нужно тщательно за ними ухаживать, наносить питательные средства, натуральные масла. Кстати, это правило справедливо не только в отношении ресниц, но и в отношении ногтей. Хотя бы раз в полгода их надо освобождать от искусственных покрытий, наращивания, обрабатывать их питательными маслами.

Источник: РГ