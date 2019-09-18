Жестоко избивали детей и выкладывали в интернет видео издевательств подростки в Новосибирской области

Приговором суда каждого из троих несовершеннолетних извергов суд приговорил к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов.

Подростки в составе группы избивали сверстников

В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу по факту нанесения побоев несовершеннолетним жителям города Барабинска. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в региональном управлении СКР.

Собранные Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении трех 17-летних подростков, в зависимости от роли каждого в содеянном их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ (пособничество в совершении преступления советами, указаниями — побоям), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), ст. 116 УК РФ (побои).

По данным следствия, весной 2019 года группа несовершеннолетних подростков на территории города Барабинска под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего избивали их. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в интернет для просмотра неограниченным количеством пользователей.

Приговором суда в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений несовершеннолетние приговорены к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов.