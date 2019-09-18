Облил бензином и поджег сожительницу житель Горно-Алтайска

Женщина получила 90% ожогов тела. Через две недели умерла в больнице.

Житель Горно-Алтайска помещен под стражу за поджог сожительницы

Следственным отделом по городу Горно-Алтайск СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).



По данным следствия, 21 августа 2019 года в вечернее время обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения у себя дома по улице Фрунзе в городе Горно-Алтайске, действуя умышленно и с особой жестокостью, причинил тяжкий вред здоровью своей 30-летней сожительнице, опасный для ее жизни. Мужчина облил потерпевшую бензином и поджег, отчего она получила термические ожоги 90% поверхности тела. Потерпевшая скончалась 2 сентября в медицинском учреждении.

Мужчина задержан, признался в содеянном, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.



Источник: Следком