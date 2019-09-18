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Образование / Общество

Сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре предлагают в Госдуме

11:58 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Каникулы летние только август и сентябрь, то есть мы не сокращаем учебный год», — заявил Жириновский, отметив, что это может коснуться около 30 млн человек.

Сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре предлагают в Госдуме
Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре

Начало учебного года в России лучше перенести на октябрь, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Мы не разрешаем им (связанным со сферой образования людям — ред.) поехать отдыхать. Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории. Зачем? Давайте учиться с 1 октября и летом учиться по июль. Каникулы летние только август и сентябрь, то есть мы не сокращаем учебный год», — сказал он, в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что это может коснуться около 30 млн человек.

Жириновский добавил, что с переносом начала учебного года «мы продлим лето». «Май, июнь, июль — везде хорошо, поэтому август-сентябрь все могут уже ехать на юг, потому что кое-где уже наступает осень», — отметил он.

Источник: РИА Новости

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