Сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре предлагают в Госдуме

Каникулы летние только август и сентябрь, то есть мы не сокращаем учебный год», — заявил Жириновский, отметив, что это может коснуться около 30 млн человек.

Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре

Начало учебного года в России лучше перенести на октябрь, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Мы не разрешаем им (связанным со сферой образования людям — ред.) поехать отдыхать. Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории. Зачем? Давайте учиться с 1 октября и летом учиться по июль. Каникулы летние только август и сентябрь, то есть мы не сокращаем учебный год», — сказал он, в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что это может коснуться около 30 млн человек.

Жириновский добавил, что с переносом начала учебного года «мы продлим лето». «Май, июнь, июль — везде хорошо, поэтому август-сентябрь все могут уже ехать на юг, потому что кое-где уже наступает осень», — отметил он.

Источник: РИА Новости