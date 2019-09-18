Лотерейный билет за ₽200 выиграл 286 млн рублей для жителя Москвы

Купивший за ₽200 лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

Мужчина стал победителем лотереи «Гослото «4 из 20», угадав все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. Счастливый купон принес ему более 286 млн руб.

Житель Москвы победил в лотерее «Гослото «4 из 20» и стал обладателем более 286 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании «Столото».

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб. «Победителя нашего мы поздравляем и приглашаем в лотерейный центр, где можно его оформить», — говорится в сообщении.



Как отмечает телеканал «Мир», счастливым для мужчины стал тираж № 1249. Он правильно угадал все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. В первом он правильно заштриховал числа 9, 7, 2 и 14, а во втором — 17, 3, 14 и 7.По данным телеканала, это седьмой по величине выигрыш в лотерею в России. На первом месте в этом рейтинге находится пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области, ей удалось выиграть в «Русское лото» 506 млн руб. На втором и третьем месте оказались семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в январе выиграв по 500 млн руб.

Также больше москвича за всю историю проведения лотерей выиграла Асмик Реуфовна из Сочи (364 млн руб.), доктор из Новосибирска по имени Николай (358 млн руб.) и еще один новосибирец, который в мае 2017 года стал обладателем 300 млн руб.

Источник: РБК