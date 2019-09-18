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Здоровье / Общество

Кому опасно есть яйца на завтрак?

11:46 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Регулярное употребление яиц вовсе не значит, что в организме человека появляется переизбыток насыщенных жиров, которые провоцируют проблемы с сердцем и сосудами.

Кому опасно есть яйца на завтрак?
Чем больше человек ест яиц, тем у него выше вероятность развития сердечных недугов и диабета

Исследователи из Техасского университета провели два эксперимента с целью выяснить, действительно ли яйца «заслуживают репутации» вредного продукта, так как могут, согласно ряду оценок, увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Напомним, ранее зарубежные ученые заявили, что, чем больше человек ест яиц, тем у него выше вероятность развития сердечных недугов и диабета.
В рамках новой работы специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление яиц вовсе не значит, что в организме человека появляется переизбыток насыщенных жиров, которые провоцируют проблемы с сердцем и сосудами.

Другое дело, если жарить яйца на сливочном масле или есть их вприкуску с жареным беконом.

— Стереотипный завтрак с яйцами — это не просто яйца: в нем также есть продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как бекон или колбаса. Нужно ли их есть вместе? Нет, — отметил профессор Джон Доусон.

Второй эксперимент показал, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает «существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови».

— В совокупности эти результаты не подтверждают выводы, сделанные из наблюдательных исследований, опубликованных ранее. Для здоровых людей нет ограничений на потребление яиц, — заключили специалисты.

Источник: РГ

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