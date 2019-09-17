В рубрику «Сообщи свои новости» написал Роман:
Сколько в Бердске инвалидов! Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!
Фото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!
Сколько в Бердске инвалидов!
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Роман:
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От редакции
Почему занимают парковку?
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Судя по знаку, который попал в кадр, парковка для инвалидов находится в 40 метрах дальше.
Что автор хотел сказать этим фото?