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Фото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!

19:45 17.09.2019
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Сколько в Бердске инвалидов!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Роман:
Сколько в Бердске инвалидов! Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!

Фото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!

Сколько в Бердске инвалидов!

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От редакции

Почему занимают парковку?

Adeli, 17 сентября 2019 20:20
А что на фото не так?
Судя по знаку, который попал в кадр, парковка для инвалидов находится в 40 метрах дальше.
Что автор хотел сказать этим фото?

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