Чудотворные иконки от пожара дарят православным и спасателям Новосибирской области?

У новосибирских спасателей икона «Неопалимая Купина» особо почитаема. Пожарные считают, что она защищает их во время борьбы с огнем. Священники в свою очередь вступают в ряды пожарной дружины.

Священник рассказал о значении иконы «Неопалимая Купина»

В честь праздника чудотворной иконы «Неопалимая Купина», который отмечается православными верующими 17 сентября, на выставке пожарно-спасательной службы Новосибирской области провели торжественную встречу с пожарными, ветеранами службы, кадетами МЧС России и жителями региона. После небольшой предыстории о приписываемой образу силе защитницы от пожаров, ударов молний и стихийных бедствий миниатюрные иконы освятили и подарили всем желающим, узнал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 сентября.

«Самая по себе икона ничего не сделает – человек должен сам прилагать усилия, чтобы воздерживаться от греха и прилагать усилия для счастливой и безопасной жизни. Нужно трудиться над своим спасением и самостоятельно решать бытовые проблемы, в том числе, конечно, с божьей помощью. Один из древних святых сказал, что надо молиться так, как все зависело бы от бога, но и работать нужно так, как все зависело бы от тебя. Бог спасает нас не без нас самих», — отметил на мероприятии настоятель прихода во имя преподобной Евфросинии Полоцкой, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Новосибирской метрополии отец Дмитрий.

На праздничном собрании присутствующие также обсудили возможное создание при церковном приходе добровольной пожарной команды с необходимым для борьбы с огнем снаряжением и средствами пожаротушения. Многие новосибирские священнослужители уже вступили в ряды добровольных пожарных, прошли соответствующее обучение и проводят профилактическую работу. Однако они пока не имеют технической возможности участвовать в тушении пожаров, хотя могли бы этим заниматься в удаленных селах при наличии специальной техники и защитного обмундирования.

У новосибирских спасателей икона «Неопалимая Купина» особо почитаема. Пожарные считают, что она защищает их во время борьбы с огнем. В Новосибирске есть даже такая традиция — класть маленькую икону с изображением богоматери в карман боевки — рабочей куртки пожарного. В ближайшие дни часть освященных иконок отправят в районы области – для личного состава подразделений МЧС России и Центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Новосибирской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов отметил, что икона «Неопалимая Купина» есть практически в каждом подразделении в качестве духовного помощника и посоветовал верующим иметь ее в своем доме как дополнительный стимул для зашиты от пожара

«Все возможности по предотвращению беды хороши. Икона — это как специальное побуждение к действиям для защиты жилья от пожаров. И поэтому, прежде всего, призываю людей обеспечивать собственную безопасность за счет соблюдения правил, обеспечения защиты себя всеми доступными способами, мерами и, конечно, с помощью веры. А пожарные всегда знают свою работу и образцово выполняют свои задачи по спасению жизни и здоровья людей, защиты имущества от огня и минимизации последствий возгораний», — сказал Виктор Орлов.

Тематические встречи, посвященные празднику иконы «Неопалимая Купина» проходят в эти дни в разных пожарно-спасательных подразделениях Новосибирской области, как и по всей стране.